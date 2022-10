Suporterii echipei Arema FC de pe stadionul Kanjuruhan din oraşul Malang, în estul ţării, au luat cu asalt terenul sâmbătă seara târziu, după ce echipa lor a pierdut cu 3-2 în faţa echipei Persebaya Surabaya, prima înfrângere în mai bine de două decenii în faţa rivalului lor acerb.

Lucrurile au luat, însă, rapid o direcție neașteptată, iar aproximativ 200 dintre aceștia au murit după intervenția în forță a jandarmilor, fiind călcați în picioare de ceilalți fani care alergau către ieșire.

Abel Camara, fost jucător la Petrolul Ploiești în sezonul 2013-2014, s-a numărat printre jucătorii prezenți pe teren la ora meciului, semnând chiar golurile lui Arema FC.

Camara a dezvăluit că el și colegii săi se află în afara oricărui pericol și că „iadul” s-a dezlănțuit în momentul în care fanii au încercat să intre peste jucători la vestiare.

„Sunt OK, toți jucătorii sunt în siguranță, mulțumesc lui Dumnezeu!

S-a întâmplat după meci. Imediat după terminarea partidei, am mers să le cerem scuze suporterilor pentru pierderea derby-ului. Poliția a venit la noi să ne spună să mergem la vestiare.

Când am plecat spre vestiare, unii suporteri au încercat să vină după noi la cabine, iar de acolo a început un război, poliția împotriva suporterilor. Din ce știu, au murit 200 de fani și doi polițiști.

Clubul ne-a transmis aseară doar să ajungem acasă în siguranță. Campionatul va fi întrerupt pentru o săptămână, atât știu momentan”, a spus Camara, potrivit gsp.ro.

The match between Arema FC and Persebaya Surabaya took place at the Kanjuruhan Stadium. After Arema lost 3-2 on its home field, dozens of fans rushed the field. pic.twitter.com/IM411DACWm