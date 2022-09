Cristiano Ronaldo a apelat la un specialist în lupta cu depresia! Portughezul trece prin cel mai dificil moment al carierei 

Superstarul portughez are un singur gol marcat în acest sezon, în meciul din Europa League cu Sheriff Tiraspol, scor 2-0. Startul de sezon nu a fost deloc cel așteptat pentru Cristiano Ronaldo, asta și după ce le-a transmis șefilor lui Manchester United în această vară că vrea să plece. Jucătorul nu a reușit însă să își găsească o altă echipă, astfel că a rămas la gruparea de pe Old Trafford.

Anul acesta a fost unul dificil pentru Cristiano Ronaldo, care și-a pierdut băiețelul la naștere. Georgina Rodriguez a fost însărcinată cu gemeni, însă băiețelul a murit la naștere, vestea fiind extrem de dură pentru cei doi. Jucătorul a fost extrem de afectat de pierderea suferită, iar asta s-a văzut și în faptul că nu se regăsește pe teren.

Pentru a face față situațiilor tensionate, Cristiano Ronaldo a decis să apeleze la specialist, astfel că a luat legătura cu Jordan Peterson, un psiholog clinician renumit, care a publicat lucrări în cele mai prestigioase jurnale medicale din lume. Portughezul a citit întâi una dintre cărțile sale, după cum informează Marca, iar apoi, găsind de mare ajutor informațiile de acolo, a decis să îl invite la el acasă.

Cristiano Ronaldo s-a fotografiat alături de Peterson în casa sa din Manchester și a postat poza pe Instagram. Recent, Jordan Peterson a fost invitat în cadrul emisiunii lui Piers Morgan și a fost întrebat despre vizita pe care i-a făcut-o jucătorului. Moderatorul a dezvăluit că jucătorul a apelat la terapie, iar psihologul a oferit detalii legate de discuția avută cu portughezul.

„M-a invitat să merg să îl vizitez. A avut probleme în viața personală în urmă cu câteva luni și un prieten de-ai lui i-a trimis câteva clipuri cu mine și a spus că le-a urmărit. Apoi a citit una dintre cărțile mele și le-a găsit ca fiind de ajutor, a vrut să vorbească.

Am mers la el acasă și am vorbit timp de două ore. Mi-a arătat toate echipamentele cu care se menține în formă, am vorbit despre firmele sale. Cel mai mult am vorbit despre ce își dorește în viitor și care sunt obstacolele cu care se confruntă”, a dezvăluit Peterson.

