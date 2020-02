Tragedie in fotbal! Un autocar cu 48 de suporteri a cazut in gol de la 15 metri, iar 8 persoane si-au pierdut viata! Video care va poate afecta emotional

Tragedie fara margini in lumea fotbalului.

Un autocar in care se aflau 48 de suporteri ai echipei Barcelona Guayaquil din Ecuador a cazut in gol de la 15 metri, in cursul zilei de sambata, impact in urma caruia 8 persoane si-au pierdut viata. Suporterii se intorceau din Peru, unde echipa sa a disputat meciul impotriva celor de la Sporting Cristal, meci din cadrul Copei Libertadores.

In urma impactului 8 persoane au decedeat, iar alte 40 au fost ranite. Coform unui fan care a reusit sa salveze si a scapat doar cu rani, accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive.

#Guayaquil | Dos naves de Aeropolicial arribaron aproximadamente a las 21:40 de este sábado 15 de febrero del 2020, con 12 de los hinchas de Barcelona, que resultaron heridos en el accidente en Perú Video: priisalvarado pic.twitter.com/XEMUTYcbbL — Eduardo Robayo (@edurobayo7) February 16, 2020