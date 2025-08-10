Retrogradată în ultima ediție din Superligă și eliminată de FRF și din Liga 2, Gloria Buzău este practic desființată, iar foștii ei jucători își caută fiecare echipe pe unde apucă.

Internaționalul peruan Cristian Benavente (31 de ani, 19 selecții și 2 goluri), de pildă, s-a întors acasă și numai ce a fost prezentat oficial de noua sa echipă, Sporting Cristal.

