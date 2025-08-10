OFICIAL Din Superliga României în Peru! Fotbalistul a fost prezentat la noua echipă

Alexandru Hațieganu
Foștii jucători de la Gloria Buzău fug fiecare pe unde apucă.

Retrogradată în ultima ediție din Superligă și eliminată de FRF și din Liga 2, Gloria Buzău este practic desființată, iar foștii ei jucători își caută fiecare echipe pe unde apucă.

Internaționalul peruan Cristian Benavente (31 de ani, 19 selecții și 2 goluri), de pildă, s-a întors acasă și numai ce a fost prezentat oficial de noua sa echipă, Sporting Cristal.

Cu 20 de titluri de campioană în Peru și cu o finală de Copa Libertadores în palmares, Sporting Cristal este una dintre echipele de top din Peru.

Cristian Benavente, de la Real Madrid și FC Nantes la Gloria Buzău

Benavente a semnat un contract valabil până în decembrie 2026 și revine astfel în țara natală, acolo unde a mai jucat la diverse cluburi în perioada 2022-2025, după ce evoluase anterior la Real Madrid, Charleroi, FC Nantes sau Royal Antwerp, printre altele.

La Gloria Buzău, unde a ajuns în luna februarie a acestui an, mijlocașul ofensiv peruan a bifat 9 partide în Superligă, în care a oferit o pasă de gol.

Foto: Sport Pictures, Sporting Cristal

