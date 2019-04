Tamas ar fi invidios! :) A venit beat la antrenament si s-a batut cu un coleg, dar un club urias este gata sa il transfere! Cine este fotbalistul!

Fotbalistul era deja trimis la echipa secunda.

Ricardo Centurion are 26 de ani, iar actualul sau club nu mai are rabdare cu comportamentul fotbalistului. Cel mai recent incident a avut loc chiar la echipa secunda, unde era trimis de antrenorul sau pentru un conflict mai vechi.

Atacantul s-a prezentat baut la antrenamentul echipei a doua si s-a luat la bataie cu un coleg de 19 ani in vestiar. Centurion era trimis la echipa a doua de antrenorul Coudet, cel cu care a avut o cearta violenta in februarie. El a mai fost amendat in urma unui accident de masina si a unui alt scandal izbucnit la iesirea dintr-un club.

Racind de Avellaneda s-a saturat de scandalurile in care este implicat jucatorul si vrea sa scape de el in vara. Posibilele sale destinatii sunt China sau Turcia, acolo unde este asteptat chiar de Fenerbahce. Centurion a mai jucat la Genoa, Boca Juniors, Sao Paolo si are doua goluri in 5 selectii la nationala U20 a Argentinei.