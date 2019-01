Era ATAT de beat incat a uitat sa vorbeasca engleza! Ce i s-a intamplat lui Rooney in arest

Politia Americana a dat detalii despre retinerea lui Rooney.

Atacantul a petrecut cateva ore in arest in luna decembrie, dupa ce a fortat intrarea intr-o camera cu acces interzis pe aeroportul Dulles International.



Un agent de politie a explciat modul in care a decurs incidentul.



"M-am apropiat de el si l-am intrebat ce s-a intamplat. Intr-o engleza stricata, mi-a zis ca a intrat printr-o usa de la subsol, pe care a crezut-o de la lift. Suspectul a prezentat un pasaport britanic si a fost identificat. Mirosea puternic a alcool, se impleticea si era instabil. Rooney era singur si a fost retinut", a scris politistul in raport.

Rooney a stat inchis pana s-a trezit din betie si a platit o amenda de 25 de dolari, alaturi de alti 91 de dolari - costuri anexe.

Purtatorul de cuvant al lui Rooney a spus ca evenimentele de pe 16 decembrie s-au produs in urma unei confuzii. Rooney ar fi amestecat pastilele de somn cu alcoolul, in timp ce zbura spre Statele Unite dupa o vizita in scopuri publicitare in Arabia Saudita.