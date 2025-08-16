Barcelona a învins, sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Real Mallorca, în prima etapă din La Liga.

Prima repriză a fost plină de evenimente. Servit de Lamine Yamal (foto), Raphinha a deschis scorul, în minutul 7, iar în minutul 23 Ferran Torres a făcut 2-0 pentru catalani. Potrivit news.ro, gazdele au pierdut doi jucători, în numai şase minute. Morlanes a primit al doilea galben în minutul 33 şi a părăsit terenul, pentru ca, în minutul 38, Muriqi să faulteze, iar VAR să schimbe culoarea cartonaşului din galben în roşu.

Barcelona nu a profitat însă de inferioritatea numerică a gazdelor decât pe final, când Lamine Yamal a închis tabela, în minutul 90+4. Meciul s-a terminat cu o victorie cu 3-0 a elevilor lui Hansi Flick.

