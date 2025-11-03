După ce s-a terminat sezonul 2023/24, Rapid l-a numit ”principal” pe Neil Lennon, care a fost adus cu surle și trâmbițe în Giulești. El îi lua locul atunci lui Bogdan Lobonț, care a fost interimat după plecarea lui Cristiano Bergodi.



Giuleștenii au arătat însă dezolant cu nord-irlandezul pe banca tehnică. Lennon a câștigat cinci titluri cu Celtic în Scoția, motiv pentru care așteptările nu erau mari, ci colosale în rândul fanilor trupei din ”Grant”.



Ele s-au cotropit încă de la primele două meciuri din sezonul 2024/25. Rapidul lui Neil Lennon arăta mai rău pe joc ce trecea, iar conducerea a decis atunci să se descotorosească de serviciile antrenorului.



Șumudică a venit în ”Grant”, dar a demisionat la finalul sezonului după un 1-4 cu CFR Cluj la meciul de retragere al căpitanului Cristi Săpunaru. Iar la începutul actualei stagiuni a fost adus Constantin Gâlcă.



Ce mai face Neil Lennon, la mai bine de un an de când a plecat de la Rapid. E uimitor unde a ajuns să antreneze



Totuși, ce mai face Neil Lennon este o întrebare care încă mai stă pe buzele unora. După ”escapada” Rapid, tehnicianul a luat o pauză până în martie 2025, când și-a găsit, în sfârșit, echipă.



E vorba despre Dunfermline Athletic FC, o echipă care evoluează în clipa de față în eșalonul secund al Scoției



Dunfermline se situează în acest moment pe locul patru în clasament cu 18 puncte. După 13 etape, trupa lui Neil Lennon a bifat cinci victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și cinci eșecuri.



Nord-irlandezul a strâns până acum 24 de apariții pe banca tehnică a echipei și a înregistrat o medie de 1,46 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

