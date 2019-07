SUSPENDARE RECORD pentru Messi? Starul Argentinei ar putea fi "RETRAS" din nationala de regulament dupa ultimele declaratii  

Argentina a terminat Copa America pe locul 3.

Argentina a incheiat Copa America pe ultima treapta a podiumului dupa ce a castigat finala mica cu Chile, scor 2-1.

Lionel Messi a facut scandal dupa acest meci in care a fost si eliminat si a acuzat CONMEBOL de coruptie. Potrivit cotidianului argentinian Ole, Messi va primi o suspendare de maximum 2 meciuri dupa cartonasul rosu, insa pedeapsa ar putea fi mult mai drastica.

Jurnalistii de la AS au consultat regulamentul CONMEBOL si Messi ar putea fi suspendat 2 ani. E pedeapsa maxima care se poate aplica avand in vedere gravitatea declaratiilor. Daca aceasta pedeapsa va fi pusa in aplicare, Messi va rata preliminariile CM 2022, dar si Copa America din 2020.

Cum Messi a ajuns deja la 32 de ani, o astfel de suspendare ar fi echivalenta practic cu retragerea sa de la nationala Argentinei.

"Noi nu trebuie sa facem parte din aceasta coruptie. Ni s-a facut o nedreptate pe toata durata Copa America. Medel joaca mereu la limita. Cred ca un cartonas galben pentru fiecare la acea faza era mult mai potrivit. Important este ca echipa mea a castigat la final si a terminat bine editia din acest an a Copa America. Poate ca mi s-a trimis mie factura pentu ce am zis, cine stie. Eu plec linistit de aici, cu capul sus si mandru de echipa mea, care a dat totul pentru Argentina. Sper ca acest grup de jucatori sa primeasca respectul pe care il merita, pentru ca mai are multe de oferit. Cred ca Brazilia va castiga turneul, dar sper ca arbitrii si VAR-ul sa lase Peru sa joace. Ramanerea lui Lionel Scaloni la nationala ne linisteste si sper sa fie asa", a fost declaratia lui Lionel Messi dupa meci.