Surpriza uriasa: ce a ajuns sa faca "Imparatul" Adriano! Fostul partener de atac al lui Mutu are meserie noua! 

"Imparatul" Adriano si-a ruinat cariera dupa un start fulminant.

Brazilianul Adriano devine actor! Fostul atacant de la Inter Milano a semnat cu o casa de productie din Brazilia pentru un documentar autobiografic, dar si pentru o comedie.

La 36 de ani, Adriano a renuntat de mult la cariera de fotbalist. Debutul cinematografic al lui Adriano va avea loc in 2020, cand se lanseaza documentarul despre viata sa, din copilaria petrecuta in favela Vila Cruzeiro si pana la experientele fotbalistice din Italia si de la nationala.

O parte importanta din film va fi dedicata perioadei de depresie si alcoolism, care a inceput dupa moartea tatalui jucatorului. Adriano a promis ca va vorbi fara menajamente despre perioadele intunecate ce i-au dus cariera la final mult prea devreme. Adriano a fost partenerul de atac al lui Mutu la Parma si a marcat 22 de goluri in 36 de partide.

Dupa acel sezon, Adriano revenea la Inter, in timp ce Mutu pleca la Chelsea pe 23 de milioane de euro!

Dupa ce isi va spune povestea in documentar, Adriano va fi vedeta unei comedii in Brazilia, produsa de casa Bananeira Filmes, cea cu care fostul atacant a semnat.

Adriano a fost lansat in 2001 de Flamengo, dupa care a plecat imediat la Inter Milano. Italienii l-au imprumutat la Fiorentina si Parma, dupa care a jucat pe San Siro 5 ani, timp in care a marcat 47 de goluri in 115 partide. Adriano s-a intors la Flamengo in 2009, dupa care a revenit in Europa, la Roma, pentru care a jucat doar 5 partide. Au urmat esecuri la rand la Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense si Miami United, ultima echipa care l-a legitimat, in 2016. Pentru nationala Braziliei, Adriano a jucat 48 de meciuri si a marcat 27 de goluri.