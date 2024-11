În vârstă de 42 de ani, fostul fotbalist brazilian și-a deschis sufletul într-o confesiune tulburătoare, discutând despre impactul devastator pe care dependența de alcool l-a avut asupra carierei și vieții sale.



Într-un interviu acordat pentru The Players’ Tribune, Adriano a recunoscut că băutul zilnic a devenit o constantă pentru el, aducând lumină asupra durerii din spatele succesului său sportiv.



"Împăratul" Adriano: "Beau în fiecare zi, da! Sunt obsedat"



Cariera lui Adriano a început promițător în Brazilia, la Flamengo, de unde a ajuns în Europa, la Inter Milano, în 2001.



Vârful său de formă a venit în 2005, când forța și tehnica sa l-au făcut să fie comparat cu legendarul Ronaldo Nazario și Adriano a fascinat tribunele în Serie A, la echipe precum Inter, Parma și Fiorentina.



În 2004, tragedia l-a lovit puternic pe Adriano: tatăl său, figura cea mai importantă din viața sa, a fost ucis.



Această pierdere l-a devastat și a dus la începutul decăderii sale, moment în care alcoolul a devenit un refugiu pentru a face față durerii.

Adriano a povestit momente de singurătate extremă, când se cufunda în băutură ca formă de consolare.



„Am fost distrus. Am luat o sticlă de vodcă, am băut-o pe toată singur și am plâns toată noaptea”, a povestit Adriano.



Aflat la apogeul carierei și cu o lume întreagă la picioare, Adriano s-a simțit prizonierul unui destin tragic.



„Știi cum se simte să fii o speranță? Eu știu. O speranță neîndeplinită. Cea mai mare risipă a fotbalului: eu. Îmi place cuvântul 'risipă'... Sunt obsedat de ideea asta. Mă bucur de acest stigmat”, a continuat fostul fotbalist.



„Beau în fiecare zi, da! Sunt obsedat”



Adriano și-a acceptat cu o sinceritate brutală stilul de viață actual. Locuind în favela din Rio de Janeiro, fostul fotbalist continuă să consume alcool zilnic, recunoscând că acest obicei este o formă de resemnare și o modalitate de a face față trecutului.



„Beau deoarece nu este ușor să fii o speranță care rămâne în datorii. Și devine și mai greu la vârsta mea. Nu mă droghez, nu sunt implicat în crime, dar, bineînțeles, aș fi putut fi. Beau aproape zilnic, dar nu îmi place să dau explicații altora”, a adăugat el.



Cifrele lui Adriano



331 meciuri a strâns Adriano la nivel de club

150 goluri a marcat

42 pase decisive a livrat

Mai mult, legendarul atacant brazilian se poate lăuda cu 48 selecții la naționala "Seleção"