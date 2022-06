"Sunt terminat cu tine!". Jucătorul pe care Jose Mourinho l-a făcut să plângă în timp ce se afla la masă

Tehnicianul portughez este cunoscut pentru stilul său nonconformist, iar de-a lungul timpului au apărut diverse povești despre felul în care comunică cu jucătorii.

Angel Gomes (21 de ani), actualmente jucător la Lille, a povestit o întâmplare cu Mourinho din perioada în care acesta evolua la Manchester United.

"N-am mai spus niciodată povestea asta până acum, dar Mourinho m-a luat pentru un meci în Cupă cu prima echipă, pe vremea când jucam la U21. Eram la masă și a venit să vorbească cu noi toți. Apoi s-a uitat la mine și mi-a spus 'Sunt terminat cu tine!'.

Toată lumea a râs, așa că am crezut că e o glumă. L-am întrebat de ce și mi-a spus că e din cauza evoluției mele din Cupă. S-a pus în fața mea și a spus mai multe lucruri. A crezut că am jucat groaznic.

Nu m-am așteptat, am fost surprins. A încetat să țipe și a continuat să vorbească despre altceva. Unii colegi mi-au spus să nu îmi fac griji, să îl ignor, că o face pentru a scoate o reacție din partea mea. Așa este el.

Eram tânăr și în capul meu am crezut că mă urăște. Am mers în cameră și mi-am sunat tatăl, aproape plângeam. Apoi am realizat că este un tip foarte înflăcărat", a povestit jucătorul, citat de SportBible.

Chivu: "Mourinho transformă jucătorii buni în fenomene"

"El îi face mai buni pe jucătorii obişnuiţi şi transformă jucătorii buni în fenomene. Cum? Lucrând la forţa psihică: cea care te face să-ţi depăşeşti limitele sau momentele de dificultate pe care le ai în timpul unui meci sau al unui sezon", a declarat Chivu, potrivit fcinternews.it, care citează Gazzetta dello Sport.

Despre stilul de joc neatractiv pe care îl imprimă echipelor, Chivu a comentat: "Unii vor spune că Roma ar fi putut juca mai bine, dar această echipă nu are multe fenomene. Dar Jose le-a adus cultura de a fi capabili să câştige: aceeaşi cultură pe care a predat-o şi echipei noastre Inter, care era puţin mai puternică decât această formaţie a Romei...".