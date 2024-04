AC Milan e gata să pună la bătaie 26 de milioane de euro pentru primul transfer al verii

Diego Carlos, cunoscut pentru abilitățile sale defensive de excepție, a devenit un candidat principal pentru "rossoneri" în încercarea lor de a-și îmbunătăți compartimentul defensiv pentru sezonul viitor.

Brazilianul, care s-a alăturat formației Aston Villa de la Sevilla în 2022, pentru suma de 26 de milioane de lire sterline, nu a fost întotdeauna prima opțiune în echipa de bază a lui Villa, ci mai degrabă rezerva spaniolului Pau Torres.

În acest sezon, fundașul a jucat în 34 de meciuri în toate competițiile. Fotbalistul a marcat o singură dată și a oferit o pasă decisivă. În Premier League, a avut 24 de apariții.

Conform Calciomercato, AC Milan prezintă un interes puternic în a-l aduce în Serie A. Gigantul italian îl vede pe Carlos ca pe un jucător cheie, care ar putea îmbunătăți semnificativ linia defensivă. Oficialii lui Milan au fost impresionați de dominanța lui Carlos în jocul aerian și de prezența sa fizică pe teren.

Potrivit sursei citate, discuții ar fi avut loc cu reprezentanții lui Carlos. Cei de la Aston Villa își doresc să recupereze cele 26 de milioane de lire sterline investiți în Carlos și adaugă astfel un obstacol financiar discuțiilor în curs.

AC Milan are interested in Aston Villa defender Diego Carlos after he's impressed since his return from an Achilles injury ????????

✍️ - [@Sport] #avfc pic.twitter.com/qaChxOl9Rz