Mircea Lucescu a fost prezent la Rapid - UTA! Golul care i-a dat dreptate selecționerului

România va juca împotriva Ciprului, în al cincilea meci din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
Partida din Cipru va avea loc marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45 și se va vedea în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Mircea Lucescu a fost prezent în tribunele arenei din Giulești, la Rapid - UTA.
România va juca împotriva Ciprului, în al cincilea meci din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
Partida din Cipru va avea loc marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45 și se va vedea în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Mircea Lucescu a fost prezent la meciul Rapid - UTA 2-0, din etapa a opta a Superligii. Partida s-a jucat în Giulești și a fost dominată în marea majoritate de trupa lui Costel Gâlcă.
Venit să îi vadă pe jucătorii giuleștenilor la treabă, selecționerul a fost martor la o golul reușit chiar de cei doi jucători de la Rapid convocați de el la echipa națională.
În minutul 30 al partidei Andrei Borza a centrat perfect în careul arădenilor și l-a servit pe Alex Dobre, care a marcat cu o execuție din prima.
Portari
Fundași
Mijlocași
Atacanți
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News