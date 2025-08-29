Mircea Lucescu a fost prezent la Rapid - UTA! Golul care i-a dat dreptate selecționerului

Mircea Lucescu a fost prezent la Rapid - UTA! Golul care i-a dat dreptate selecționerului
Mircea Lucescu a fost prezent în tribunele arenei din Giulești, la Rapid - UTA.

România va juca împotriva Ciprului, în al cincilea meci din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026. 

Partida din Cipru va avea loc marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45 și se va vedea în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Golul care i-a dat dreptate lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost prezent la meciul Rapid - UTA 2-0, din etapa a opta a Superligii. Partida s-a jucat în Giulești și a fost dominată în marea majoritate de trupa lui Costel Gâlcă.

Venit să îi vadă pe jucătorii giuleștenilor la treabă, selecționerul a fost martor la o golul reușit chiar de cei doi jucători de la Rapid convocați de el la echipa națională.

În minutul 30 al partidei Andrei Borza a centrat perfect în careul arădenilor și l-a servit pe Alex Dobre, care a marcat cu o execuție din prima.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
