Mijlocașul român este văzut drept o piesă esențială în angrenajul lui Genoa, iar jurnaliștii italieni îl anunță titular pentru duelul de foc cu Juventus, programat duminică, de la 19:30.



După prestația solidă din prima etapă, 0-0 cu Lecce, când a fost pe teren 87 de minute, Stanciu pare să-și fi cimentat poziția în echipa antrenată de Patrick Vieira.



Considerat piesă de bază la Genoa

Publicația Tuttomercatoweb notează că tehnicianul francez al genovezilor își pregătește cu atenție strategia pentru a încurca planurile celor de la Juventus, iar Stanciu este parte din aceste calcule. Sursa citată scrie că românul este unul dintre favoriții la ocuparea unui post de titular în spatele unicului vârf, Lorenzo Colombo.



În meciul său de debut, cu Lecce, evoluția internaționalului român a fost una apreciată. Chiar dacă a pierdut posesia de 20 de ori, Stanciu a compensat prin implicare în jocul echipei: a avut 63 de atingeri ale balonului, două intercepții și a câștigat majoritatea duelurilor directe, atât la sol, cât și aeriene.



Astfel, după egalul din prima rundă, Stanciu se pregătește pentru un test de maturitate în fața unuia dintre granzii fotbalului italian, pe stadionul "Luigi Ferraris".



Cum ar putea arăta Genoa în meciul cu Juventus, potrivit italienilor: Leali - Sabelli, Marcandalli, Vaszquez, Martin - Masini, Frendrup - Cuffy, Stanciu, Carboni - Colombo

