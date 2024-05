Alexandru Ghiță (18 ani) de la campioana en-titre Malmo FF este atacantul momentului în fotbalul juvenil din Suedia.

Cu 5 goluri în 8 selecții la naționalele de juniori scandinave și cu 62 de goluri în 87 de meciuri la echipa de club în competițiile oficiale Under 16 - Under 19 (conform statisticilor federației de la Stockholm), româno-suedezul, născut în Malmo și cu ambii părinți din București, este un vârf de o eficacitate ieșită din comun.

Ultimele sale isprăvi au fost în această lună: hat-trick la Under 21 în Malmo FF - Halmstad 4-2 din Ligacupen Elite, și gol cu pasă de gol la Under 19 în finala Ligacupen, 3-2 cu BP (IF Brommapojkarna).

”Alexandru a intrat în repriza a doua și a făcut exact ce trebuia să facă, a bifat 45 de minute excelente, cu 3 goluri.

Primele două dintre ele sunt veritabile <<Ghiță-goluri>>: el apare când lucrurile se încing și trimite mingea în poartă”, a explicat după meciul de la Under 21 antrenorul principal Theodor Olsson, cel care este și secund la prima echipă a lui Malmo FF, aflată pe locul 1 în Allsvenskan, campionatul Suediei.

Interviul realizat de Sport.ro cu Alexandru Ghiță, atacant în naționala Suediei și la Malmo FF: ”FRF nu m-a contactat, dar visul meu este să joc la naționala de seniori a României!”

În primul rând, felicitări pentru ultimul trofeu, Ligacupen Under 19, obținut zilele trecute! Al câtelea este pentru tine?

Mulțumesc mult! În ultimii doi ani și jumătate am câștigat trei trofee importante.

Hat-trick la națională în 4-2 cu Serbia, dublă în UEFA Youth League în 2-1 cu HJK Helsinki, gol și pasă de gol în finala Cupei, 3-2 cu BP, per total o eficacitate ieșită din comun - când te oprești?

Niciodată! Nu vreau să mă opresc, iubesc să dau goluri, însă călătoria mea este la început. Visul este să ajung să fac asta în fața a peste 20.000 de suporteri, într-o echipă de calibru.

Dar marele meu vis este să joc la naționala de seniori a României! În plus, mie îmi place stilul latin, nu cel nordic, îmi place să intru în combinații, de pe extremă, nu să joc neapărat vârf împins.

Lucrurile poate par clare în momentul de față, ești jucător în naționala Suediei, dar ai fost contactat de Federația Română de Fotbal?

Sunt născut în Malmo, mama și tata sunt amândoi din București și, cum spuneam mai devreme, visul meu este să joc la seniori pentru România!

Ca să răspund la întrebare, nu m-a contactat nimeni de la Federația Română de Fotbal. Acum vreo doi ani, la un turneu în străinătate, m-am întâlnit însă cu naționala României de la categoria mea de vârstă, dar echipele nu au jucat.

Ai moștenit talentul fotbalistic de la cineva din familie?

Mai mulți membri ai familiei au jucat fotbal, și tata, și bunicul. De la tata am moștenit înclinația pentru fotbal și faptul că sunt stângaci, însă mama a fost cea care m-a îndrumat către fotbal.

Cred că la mine este vorba în primul rând de muncă. Sunt foarte exigent cu propria persoană, vreau să fiu criticat ca să devin cât mai bun, mai ales că îmi știu nu doar plusurile, ci și minusurile. Uite, la jocul de cap mai am multe de învățat, de exemplu!

În naționala de juniori a Suediei joacă titular și chiar este căpitan un fotbalist cu cetățenie română, Elis Ștefan Bishesari, mai mare cu un an decât tine. Îl cunoști, ați fost adversari la echipele de club?

Știu cine este Elis Ștefan, însă nu am avut încă ocazia să joc contra lui. Am prieteni care au evoluat împreună cu el, și la echipa națională, dar eu personal încă nu am avut ocazia.

Comparația cu Zlatan este inevitabilă... Amândoi suedezi cu rădăcini în estul Europei, amândoi atacanți, amândoi născuți în orașul Malmo și formați la Malmo FF! Este Ibrahimovic modelul tău sau alți atacanți îți plac poate mai mult?

Eu chiar sunt născut nu departe de locul în care s-a născut Zlatan, chiar și mama îmi spune că semăn cu Ibrahimovic la fizic - fața, nasul... Da, îmi place de Zlatan, este as pe teren, poate că este și un pic arogant, însă știe ce face și asta îmi place la el.

Poate schimba singur soarta unui meci și poate face gol din nimic, așa fac și eu! Fără îndoială că este un model fotbalistic și dorința mea este să am o carieră asemănătoare lui, dar mai întâi să joc la echipa mare de la Malmo FF, pe urmă să mă transfer în Europa... Cu toate acestea, Cristiano Ronaldo este idolul meu.

VIDEO Dubla lui Alexandru Ghiță în HJK Helsinki - Malmo FF 1-2 din UEFA Youth League

VIDEO Hat-trick-ul lui Alexandru Ghiță în Suedia - Serbia 4-2