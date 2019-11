Sneijder surprinde pe toata lumea! "El este cel mai bun fotbalist alaturi de care am jucat"

Sneijder a evoluat la echipe importante precum Ajax, Inter sau Real Madrid si are o multime de partide in nationala Olandei.

Fotbalistul care a fost coechipier cu romanul Chivu la Inter Milano a surprins pe toata lumea cu ultima declaratie.

A evoluat alaturi de fotbalisti importanti precum Eto'o, Casillas, Zanetti sau Raul, dar in opinia sa cel mai bun fotbalist alaturi de care a evoluat este Guti.

"Am intrat rapid in primul 11 dupa ajungerea la Madrid, iar Guti n-a vorbit cu mine timp de 3 luni pentru ca ajunsese pe banca. Insa la un moment dat am ajuns sa jucam impreuna si am legat o conexiune extraordinara. Este un jucator fenomenal, probabil cel mai bun fotbalist alaturi de care am evoluat", a declarat Sneijder.

Sneijder a evoluat la Real intre 2007 si 2009 reusind sa inscrie 11 goluri in 52 de partide. Apoi s-a transferat la Inter unde a fost antrenat de Mourinho si a castigat trofeul Champions League alaturi de Chivu, Eto'o, Milito si Zanneti.