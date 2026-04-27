SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Al 26-lea titlu din istorie pentru Dinamo Zagreb, apoi și 2-1 în derby-ul cu Varazdin de duminică.

TAGS:
Din articol
  • Dinamo zagreb bad blue boys
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dinamo Zagreb a câştigat duminică titlul naţional în Croaţia. Este cel de-al 26-lea titlu de campioană cucerit de dinamoviștii croați în istorie.

Dinamo Zagreb, deja campioană după Rijeka - Hajduk Split 0-0, a câștigat derby-ul cu Varazdin

Dinamo Zagreb a câştigat titlul ediţiei 2025-26 chiar înainte să joace, după ce Rijeka şi Hajduk Split au remizat, 0-0, în meciul de duminică. 

Dinamoviştii au înfruntat apoi pe Varazdin şi, după o primă repriză albă, Josip Misic a deschis scorul pe Maksimir, în minutul 48. 

Chiar dacă Antonio Borsic a egalat trei minute mai târziu, Dion Drena Beljo a adus victoria gazdelor, în minutul 81 şi Dinamo Zagreb s-a impus cu 2-1 în faţa celor de la Varazdin.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului, Dinamo se încoronează campioană a Croaţiei, având 76 de puncte în clasament. 

Pe locul secund este Hajduk Split, cu 61 de puncte, iar a treia este Varazdin, care are 47 de puncte.

Pentru Dinamo urmează finala Cupei, cu marea rivală care i-a întrerupt supremația, Rijeka

Pentru Dinamo Zagreb este o revenire, după ce anul trecut pierduse titlul în favoarea formaţiei Rijeka. 

De altfel, Rijeka este singura echipă care a întrerupt, în ultimele douăzeci de sezoane, supermaţia lui Dinamo Zagreb, acest lucru întâmplându-se în ediţiile 2016-17 şi 2024-25.

Dinamo Zagreb şi Rijeka vor juca finala Cupei Croaţiei, pe 13 mai.

Info: news.ro

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo, Imago

Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!