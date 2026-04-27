Dinamo Zagreb a câştigat duminică titlul naţional în Croaţia. Este cel de-al 26-lea titlu de campioană cucerit de dinamoviștii croați în istorie.

Dinamo Zagreb, deja campioană după Rijeka - Hajduk Split 0-0, a câștigat derby-ul cu Varazdin

Dinamo Zagreb a câştigat titlul ediţiei 2025-26 chiar înainte să joace, după ce Rijeka şi Hajduk Split au remizat, 0-0, în meciul de duminică.

Dinamoviştii au înfruntat apoi pe Varazdin şi, după o primă repriză albă, Josip Misic a deschis scorul pe Maksimir, în minutul 48.

Chiar dacă Antonio Borsic a egalat trei minute mai târziu, Dion Drena Beljo a adus victoria gazdelor, în minutul 81 şi Dinamo Zagreb s-a impus cu 2-1 în faţa celor de la Varazdin.