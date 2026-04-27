Dinamo Zagreb a câştigat duminică titlul naţional în Croaţia. Este cel de-al 26-lea titlu de campioană cucerit de dinamoviștii croați în istorie.
Dinamo Zagreb, deja campioană după Rijeka - Hajduk Split 0-0, a câștigat derby-ul cu Varazdin
Dinamo Zagreb a câştigat titlul ediţiei 2025-26 chiar înainte să joace, după ce Rijeka şi Hajduk Split au remizat, 0-0, în meciul de duminică.
Dinamoviştii au înfruntat apoi pe Varazdin şi, după o primă repriză albă, Josip Misic a deschis scorul pe Maksimir, în minutul 48.
Chiar dacă Antonio Borsic a egalat trei minute mai târziu, Dion Drena Beljo a adus victoria gazdelor, în minutul 81 şi Dinamo Zagreb s-a impus cu 2-1 în faţa celor de la Varazdin.
Cu patru etape înainte de finalul sezonului, Dinamo se încoronează campioană a Croaţiei, având 76 de puncte în clasament.
Pe locul secund este Hajduk Split, cu 61 de puncte, iar a treia este Varazdin, care are 47 de puncte.
Pentru Dinamo urmează finala Cupei, cu marea rivală care i-a întrerupt supremația, Rijeka
Pentru Dinamo Zagreb este o revenire, după ce anul trecut pierduse titlul în favoarea formaţiei Rijeka.
De altfel, Rijeka este singura echipă care a întrerupt, în ultimele douăzeci de sezoane, supermaţia lui Dinamo Zagreb, acest lucru întâmplându-se în ediţiile 2016-17 şi 2024-25.
Dinamo Zagreb şi Rijeka vor juca finala Cupei Croaţiei, pe 13 mai.
