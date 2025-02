Sergio Ramos a debutat la noua sa echipă: ”Este de nivelul lui Messi!”

Monterrey s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la San Luis, iar Sergio Ramos a fost titular. Fostul căpitan al lui Real Madrid a rămas pe teren până în minutul 80. Monterrey a deschis scorul prin German Berterame, în minutul 24, iar, în minutul 33, Oliver Torres a făcut 2-0.

Berterame a făcut dubla în minutul 78, dar Vitinho a redus din diferență în minutul 87.

Legendarul fundaș central a jucat ultima oară în primăvara lui 2024, atunci când evolua pentru Sevilla. Chiar dacă a petrecutt 8 luni în afara terenului, deoarece nu a reușit să își găsească echipă, Ramos a impresionat la revenirea pe teren.

”Am crezut în el când a spus că, în ciuda vârstei, are calitatea și poate continua să evolueze la un nivel ridicat. S-a văzut asta azi, ce nivel are, chiar dacă nu a mai jucat de opt luni”, a spus antrenorul lui Monterrey, Martin Demichelis la finalul jocului.

Președintele lui Monterrey: ”Ramos este de nivelul lui Messi!”

Debutul lui Sergio Ramos la Monterrey s-a produs în fața a peste 53.000 de spectatori.

Președintele lui Monterrey, Jose Antonio Noriega a comparat transferul lui Sergio Ramos la Monterrey cu cel al lui Lionel Messi la Inter Miami: ”Sunt de acord, pentru că ce a făcut Sergio Ramos în cariera sa este top. Messi stă la masa celor mai buni trei jucători din istorie, iar Sergio stă la masa celor mai buni fundași din toate timpurile.

Mulți dintre noi l-am include în cel mai bun prim 11 din toate timpurile pentru ceea ce reprezintă el când vine vorba despre dedicare, titluri, goluri și calitățile defensive. A câștigat totul cu Real Madrid și cu Spania. Da, este un transfer de nivelul lui Messi, un transfer istoric pentru noi. Să sperăm că va avea un impact sportiv”.