Selecționerul Argentinei a numit ce jucător de la FC Barcelona ar „semna” pentru națională 

Lionel Scaloni (44 ani) a făcut spectacol alături de naționala Argentinei în Qatar și a vorbit despre comparația dintre Diego Maradona și Leo Messi, în subiectul celui mai bun juctor din istorie. Tehnicianul are în palmares Copa America, Finalissima și Mondialul în patru ani de când a preluat banca Argentinei.

Jucătorul cu care Lionel Scaloni se aseamănă din naționala Argentinei: „Nu aș fi prins eu naționala asta!”

Într-un interviu acordat recent, Scaloni a vorbit despre parcursul de la Mondial, dar și despre meciul controversat cu Olanda, acolo unde au existat multe tensiuni pe teren.

„Monidalul a fost un film și o călătorie incredibilă. Cheia turneului a fost că ne-am bucurat de el știind dificultățile care ne așteaptă și că oricine ar putea câștiga. (n.r. finala) Până în minutul 80 știam că e un meci spectaculos, însă începând de acolo a fost diferit. Am imaginile meciului în cap.

A fost păcat că nu l-am închis în 90 de minute pentru că un gol marcat de ei în prelungiri ar fi fost injust. Discuția tehnică de la final a fost extrem de emoționantă. M-am emoționat și nu am mai putut continua. Simțeam că e un moment spectaculos. Când o națională precum cea a Argentinei reușește acest lucru e ceva incredibil. Eu ca fotbalist nu aș juca în naționala asta.

Nivelul este mult mai ridicat decât înainte și de aceea nu aș juca la națională. Ca jucător sunt similar lui Rodrigo De Paul, însă el joacă mai bine”, a declarat Lionel Scaloni conform sport.es.

„Olandezii au provocat meciul înainte de a începe și antrenorul lor au spus anumite lucruri care te fac să te inflamezi. Meciul a fost tensionat însă nu mai mult decât unul normal. Când te atacă trebuie să răspunzi. Într-un meci Malaga - Mallorca, Mateu Lahoz, mi-a cerut tricoul. Era al primul sau al doilea meci al său. Este un arbitru mare, nu am îndoială, însă meciul nu a fost ușor pentru el. S-a încins și nu l-am ajutat să îl conducă într-un mod liniștit”, a adăugat tehnicianul.

Pe cine alege dintre Messi și Maradona și jucătorul Barcelonei pe care l-ar lua la Argentina

În ceea ce privește comparația dintre Messi și Maradona, Lionel Scaloni l-a ales pe cel pe care îl are și sub comandă: „Dacă trebuie să rămân cu unul, rămân cu Leo, cu el am o relație specială. Este cel mai bun din istorie, deși Maradona a fost de asemenea genial. Nu e greu să îl antrenezi pe Messi. La nivel tehnic nu ai ce corecta, dar dacă în anumite momente există presiune sau o modalitate de a ataca îi explic. Pentru a presiona, fura baloane și când e sânge, el e nuărul unu”.

Întrebat dacă ar antrena în Spania în viitor, dar și ce jucător din naționala iberică ar alege să ia la Argentina, Scaloni nu a stat pe gânduri: „De ce să nu antrenez? Spania mi-a oferit multe lucruri și e a doua mea casă. Orice argentinian ar spune același lucru pentru că suntem tratați foarte bine. Dacă aș putea avea un jucător spaniol la mine în națională l-aș alege pe Pedri”.