Barcelona a câștigat lupta cu Real Madrid pentru transferul perlei din Argentina: "Va plăti clauza!"

Gianluca Prestianni, care evoluează pe postul de extremă stângă, este considerat "una dintre cele mai valoroase perle din fotbalul sud-american". Puștiul de 1.66m a debutat deja la echipa de seniori a lui Velez, iar acum ar fi ales Barcelona în dauna lui Real Madrid.

Jurnaliștii de la Mundo Deportivo, care citează presa argentiniană, scriu că Barcelona va plăti clauza de reziliere a lui Prestianni, în valoare de 3 milioane de euro, iar fotbalstul va semna cu formația catalană.

"S-a remarcat cu calitățile sale de dribling și a debutat la formația argentiană când avea doar 16 ani și trei luni", este descrierea făcută de catalani argentinianului.

Gianluca Prestianni este deja internațional U17 al Argentinei, iar până acum a strâns cinci meciuri în campionatul Argentinei și unul în Copa Libertadores pentru Velez Sarfield.

@hablemosdevelez vía @Barca_Buzz

????????| Barcelona will sign 16yo Argentine forward Gianluca Prestianni of Vélez by paying his €3m release clause.

Pending further confirmation.