Se razbuna Pogba si compania? Englezii arunca bomba: "Urmeaza sa fie demis indiferent de rezultat" | Record istoric! United n-a patit niciodata asa ceva

Creditul lui Mourinho la United a expirat. United are cel mai prost inceput de sezon din ultimii ani, iar Conte sta la panda.

Nimic nu-l mai salveaza pe Mourinho! Newcastle conduce cu 2-0 pe Old Trafford si presa din Anglia scrie despre faptul ca Mourinho urmeaza sa fie demis indiferent de rezultatul din acest meci.



Este pentru prima data in istoria Premier League cand United a primit 2 goluri in primele 10 minute ale partidei.



United nu a mai castigat de la meciul cu Young Boys din Champions League. De atunci au pierdut cu West Ham si cu divizionara secunda Derby County.



Mourinho s-a certat cu jucatorii, cu presa si cu fanii lui United.