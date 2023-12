Croatul Ljuban Crepulja (30 de ani) a jucat timp de două sezoane la Rapid (2021-2023). El spune că nu știe motivele pentru care oficialii clubului au renunțat la serviciile sale, în vara trecută, dar că apreciază perioada petrecută la echipă și nu are polițe de plătit la primul meci ca adversar pe Giulești.

În următoarea etapă de Liga 1, elevii lui Cristiano Bergodi vor întâlni pe FC Voluntari, în Giulești. După 18 etape jucate, Rapid ocupă locul al patrulea în clasament (31 puncte, +13), fiind suclasată de FCSB (37 puncte, +13), CFR Cluj (32 puncte, +13) și CSU Craiova (32 puncte, +9). De acealaltă parte, ilfovenii se află pe poziția a 12-a (21 puncte, -7) la zece lungimi deasupra lui Dinamo (10 puncte, -20), prima echipă care retrogradează direct în divizia secundă.

"E primul meci pe care îl joc în Giulești ca adversar"

"Va fi un meci greu, pentru că Rapid este un club dintre cele mai bune trei-patru din România. Eu cred că sunt într-o formă bună, dar și noi suntem pregătiți să ne măsurăm forțele cu ei. Nu cred e mai ușor pentru mine, nu le știu toate secretele. Nu e un meci ușor, pentru că au un antrenor nou, mai mulți jucători noi. Poate nu pare că e diferență față de echipa de anul trecut, dar e un lot diferit.

E primul meci pe care îl joc în Giulești ca adversar. Mă aștept la un meci bun și o atmosferă incredibilă, ca întotdeauna. Am foarte mulți prieteni la Rapid, am petrecut acolo doi ani, a fost o perioadă frumoasă pentru mine. Am păstrat legătura cu mulți dintre jucători.

Au fost eliminați din Cupa României, despre care știu era obiectivul principal în acest sezon. De asemenea, știu că fanii nu sunt fericiți din această cauză. Va fi o presiune mare pe ei, la acest meci, dar un meci bun și un rezultat bun pot schimba totul.

"Poate au vrut alt tip de jucător, eu nu am o problemă cu asta"

De ce am plecat de la Rapid? Nu a fost alegerea mea. Chiar nu știu de ce. Asta a rămas neclar între mine și conducătorii din Giulești. Nu a fost un conflict, dar s-a întâmplat. Poate au vrut alt tip de jucător, eu nu am o problemă cu asta. Am acceptat decizia lor. Nu va fi nicio încercare de răzbunare din partea mea. Nu am o problemă cu ei, respect clubul Rapid și fanii lor. Au fost doi ani foarte frumoși acolo.

Am jucat pe mai multe stadioane din România, așa că pot să spun că Giuleștiul este un stadion frumos, o arenă nouă. E frumos, atmosfera e superbă. Dar părerea mea e că Rapid are nevoie de un stadion mai mare, pentru că are fani mulți. Cred că ar umple Arena Națională la fiecare meci, dacă ar juca acolo", a declarat Crepulja.

Foto - Gabriel Chirea, Getty Images