Emiratele Arabe Unite ocupă locul doi în grupă, cu trei puncte, și se va califica la Mondial dacă va câștiga barajul cu Arabia Saudită sau Irak.

Qatar a deschis scorul în minutul 49 prin Khoukhi, iar Pedro Miguel a dublat avantajul gazdelor în minutul 74. A urmat apoi un scandal imens.

Jucătorii qatarezi au sărbătorit golul lui Pedro Miguel în fața galeriei oaspeților, lucru ce i-a înfuriat pe fanii veniți din Emirate. O parte din suporteri a pătruns pe teren și a mers direct spre jucători, unde a urmat o bătaie în toată regula până la intervenția forțelor de ordine.

Echipa lui Olăroiu a redus din diferență în prelungiri, după ce Salman a fost eliminat, iar Qatar a rămas în inferioritate numerică.

Momentele tensionate au apărut și pe final, când suporterii din Qatar au început să arunce cu obiecte din tribune spre jucătorii lui Olăroiu.

