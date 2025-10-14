FOTO ȘI VIDEO Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Scandal uriaș &icirc;n meciul &icirc;n care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie &icirc;n toată regula și obiecte aruncate din tribune Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emiratele Arabe Unite a pierdut în fața Qatarului cu scorul de 1-2, iar naționala pregătită de Cosmin Olăroiu a ratat calificarea directă la Cupa Mondială.

TAGS:
Emiratele Arabe UniteQatarCosmin Olaroiu
Din articol

Emiratele Arabe Unite ocupă locul doi în grupă, cu trei puncte, și se va califica la Mondial dacă va câștiga barajul cu Arabia Saudită sau Irak.

Nervii întinși la maximum în Qatar - Emiratele Arabe Unite

  • Bataie eau 49
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Qatar a deschis scorul în minutul 49 prin Khoukhi, iar Pedro Miguel a dublat avantajul gazdelor în minutul 74. A urmat apoi un scandal imens.

Jucătorii qatarezi au sărbătorit golul lui Pedro Miguel în fața galeriei oaspeților, lucru ce i-a înfuriat pe fanii veniți din Emirate. O parte din suporteri a pătruns pe teren și a mers direct spre jucători, unde a urmat o bătaie în toată regula până la intervenția forțelor de ordine.

Echipa lui Olăroiu a redus din diferență în prelungiri, după ce Salman a fost eliminat, iar Qatar a rămas în inferioritate numerică.

Momentele tensionate au apărut și pe final, când suporterii din Qatar au început să arunce cu obiecte din tribune spre jucătorii lui Olăroiu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei
ULTIMELE STIRI
Ce i-a spus Mircea Lucescu lui Cătălin C&icirc;rjan, după convocarea la echipa națională
Ce i-a spus Mircea Lucescu lui Cătălin Cîrjan, după convocarea la echipa națională
Ousmane Dembele joacă tare! Salariul uriaș cerut de francez după ce a c&acirc;știgat Balonul de Aur
Ousmane Dembele joacă tare! Salariul uriaș cerut de francez după ce a câștigat Balonul de Aur
E gata! Primul jucător &rdquo;OUT&rdquo; &icirc;n iarnă de la FCSB
E gata! Primul jucător ”OUT” în iarnă de la FCSB
Neymar antrenat de Cristi Chivu?! Starul brazilian a fost propus la Inter
Neymar antrenat de Cristi Chivu?! Starul brazilian a fost propus la Inter
Coșmar pentru Dinamo! C&acirc;t poate lipsi Alexandru Musi după ce s-a accidentat la naționala U21
Coșmar pentru Dinamo! Cât poate lipsi Alexandru Musi după ce s-a accidentat la naționala U21
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, tun de 100.000.000 &euro;! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Gigi Becali, tun de 100.000.000 €! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul &icirc;n prag &icirc;naintea meciului de Mondial: Vrem echitate!

Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul în prag înaintea meciului de Mondial: "Vrem echitate!"

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”

Rom&acirc;nia U21 - Cipru U21 2-0 | &bdquo;Tricolorii&rdquo; lui Costin Curelea, victorie fără emoții

România U21 - Cipru U21 2-0 | „Tricolorii” lui Costin Curelea, victorie fără emoții

Dezastru la FCSB: după Popescu, un alt titular de bază poate rata tot sezonul!

Dezastru la FCSB: după Popescu, un alt titular de bază poate rata tot sezonul!

Răzvan Marin, mesaj fără menajamente pentru Mircea Lucescu după &rdquo;confuzia&rdquo; de la națională: &rdquo;Să mi se spună direct!&rdquo;

Răzvan Marin, mesaj fără menajamente pentru Mircea Lucescu după ”confuzia” de la națională: ”Să mi se spună direct!”



Recomandarile redactiei
E gata! Primul jucător &rdquo;OUT&rdquo; &icirc;n iarnă de la FCSB
E gata! Primul jucător ”OUT” în iarnă de la FCSB
Neymar antrenat de Cristi Chivu?! Starul brazilian a fost propus la Inter
Neymar antrenat de Cristi Chivu?! Starul brazilian a fost propus la Inter
Soluția pentru FCSB poate fi chiar sub nasul lui Gigi Becali: &rdquo;Visez să joc acolo!&rdquo;
Soluția pentru FCSB poate fi chiar sub nasul lui Gigi Becali: ”Visez să joc acolo!”
Ce i-a spus Mircea Lucescu lui Cătălin C&icirc;rjan, după convocarea la echipa națională
Ce i-a spus Mircea Lucescu lui Cătălin Cîrjan, după convocarea la echipa națională
Ousmane Dembele joacă tare! Salariul uriaș cerut de francez după ce a c&acirc;știgat Balonul de Aur
Ousmane Dembele joacă tare! Salariul uriaș cerut de francez după ce a câștigat Balonul de Aur
Alte subiecte de interes
Golgheterul rom&acirc;n cu 5 titluri consecutive de campion &icirc;n străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Gigi Becali: Dacă nu dă banii p&acirc;nă pe 31, un milion amendă! Ce clauză are Florinel Coman &icirc;n contract
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gata, Florinel Coman &icirc;ncepe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: Sincer, m-am săturat!
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
CITESTE SI
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!