Austria a început dezamăgitor anul 2025. Naționala lui Ralf Rangnick a ratat promovarea în Liga A din Nations League după ce a pierdut barajul cu Serbia (1-1 la Viena și 0-2 la Belgrad).

Ralf Rangnick a fost criticat public de conducătorii Federației din Austria



Președintele Federației Austriece de Fotbal, Wolfgang Bartosch (67 de ani), și vicepreședintele Johann Gartner (73 de ani) l-au criticat public pe Rangnick, care este selecționer din iunie 2022.



"Privind obiectiv, cu Rangnick nu suntem într-o situație mai bună decât eram cu Franco Foda (n.r - precedentul selecționer al Austriei). Stilul lui de joc este predictibil. Nu reușim să marcăm și nu avem rezultate. Aștept noi idei din partea selecționerul nostru", a spus Gartner, pentru presa austriacă.

David Alaba îl apără pe selecționerul Rangnick



David Alaba (32 de ani), cel mai important fotbalist austriac și căpitanul naționalei, a ținut să intervină și să îl apere pe selecționerul Ralf Rangnick. Fundașul lui Real Madrid spune că este "inacceptabil" ca oamenii din conducerea Federației să vorbească astfel.



"Nu este pentru prima dată când cineva din Comitetul Executiv vorbește public într-un mod inacceptabil pentru noi, jucătorii. În toamnă se spunea că noi, jucătorii, am fi amenințat cu greva, ceea ce era fals. Acum, antrenorul nostru este criticat și se analizează jocul naționalei într-un mod care nu e constructiv.



Toată lumea a văzut că am fost clar mai buni decât Serbia în cele două meciuri. Din nefericire, nu am profitat de șansele avute. Dacă cineva vine acum și spune că ar trebui să ne schimbăm stilul de joc, atunci cred că nu are nicio idee despre fotbal. Noi vrem și trebuie să jucăm exact așa cum ne cere selecționerul. Putem avea succes așa. Sunt convins că împreună suntem pe drumul cel bun", a spus Alaba, potrivit ORF.



Wolfgang Bartosch, președintele Federației Austriece de Fotbal, a spus despre Rangnick că este o persoană "foarte dificilă". Alaba a ținut să dea o replică și după această declarație.



"Selecționerul nu este deloc dificil. Încearcă tot ce îi stă în putință pentru ca fotbalul din Austria să se dezvolte. Este profesionist și are cerințe înalte. Dacă asta înseamnă că este dificil, atunci sper ca și următorul președinte al Federației să fie dificil", a mai spus Alaba.

Următorul meci al Austriei este contra României, în preliminariile CM 2026



Tensiunile din Austria vin cu aproximativ două luni înaintea meciului cu România, programat pe 7 iunie, de la ora 21:45, în preliminariile CM 2026.



Până atunci, Federația Austriacă de Fotbal va avea un nou președinte, care ar putea fi ales la data de 9 aprilie.