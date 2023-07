Se face transferul lui Mauro Icardi! PSG și-a dat acordul

âCampioana Turciei a ajuns la o înțelegere cu parizienii pentru transferul starului argentinian, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

Icardi s-a înțeles deja cu Galatasaray, iar suma de transfer va fi de aproximativ zece milioane de euro.

În sezonul precedent, Icardi a fost unul dintre cei mai importanți oameni ai celor de la Galatasaray, cu 23 de goluri marcate în 26 de meciuri, în campionat și Cupa Turciei.

În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează pe Icardi la 19 milioane de euro.

Galatasaray are closing in on Mauro Icardi deal, here we go! ????????????????????

Agreement now in place as Paris Saint-Germain are set to give the green light, club sources confirm — waiting for the documents.

Icardi already agreed personal terms.

Fee around €10m, as l’Équipe called. pic.twitter.com/c0m5qCP75Q