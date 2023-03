Messi va juca din nou pentru „pume”, care au programat un meci amical cu Panama, pe 23 martie, la Buenos Aires. Cinci zile mai târziu, pe 28 martie, Argentina va întâlni selecționata statului Curaçao, la Santiago del Estero.

Campionul mondial a profitat de sosirea în țara sa și a ieșit la cină într-unul dintre cele mai faimoase restaurante din cartierul Palermo, din Buenos Aires. Venirea lui Messi a provocat nebunie: sute de fani au vrut să se fotografieze cu starul lui PSG, care a ieșit din restaurant protejat de poliție. Messi s-a comportat însă foarte „uman” în tot acest timp, potrivit presei din Argentina.

Leo Messi a deschis geamul mașinii și a salutat o familie care îi striga numele

O zi mai târziu, a apărut un clip care a devenit imediat viral în Argentina. Florencia Cabral a urcat un video pe TikTok și a scris: „Mergi liniștit pe autostradă și deodată te intersectezi cu cel mai bun din lume! Mai bine zis, cu campionul lumii. Mulțumesc, Messi, de asta ești un tip grozav, unic!”.

În imaginile postate, se poate vedea o mașină neagră, în care este și Lionel Messi. Aceasta trece pe lângă mașina în care circulau Florencia Cabral și soțul acesteia, aflat la volan. „Hai, vorbește cu el!”, strigă femeia spre bărbat, care încerca totuși să nu-și întoarcă privirea de la drum.

„Messi, te iubesc!”, i-a strigat Florencia fotbalistului. „Messi!”, s-a auzit imediat și de pe bancheta din spate a mașinii, unde era fetița celor doi suporteri argentinieni. Jucătorul lui PSG a deschis geamul mașinii sale, a ridicat mâna în semn de salut și a zâmbit larg spre familia fericită, care a rămas cu o amintire de neuitat.

- الجماهير مع ليونيل ميسي في شوارع الأرجنتين ????????????. pic.twitter.com/RpwtZRWCuT — بلاد الفضة ???? (@ARG4ARB) March 22, 2023

„Ce smerenie de geniu!”/ „Cum să nu-l iubești?”

Florencia Cabral are 27 de ani și locuiește în Almagro. Ea a mărturisit că a plănuit totul, pentru a putea da ochii cu Messi. „Nu am cuvinte de recunoștință pentru el. Șoferul său a făcut apoi manevre ca să nu ne mai apropiem. Am fi vrut să facem o fotografie cu el, dar nu l-am mai văzut”, a declarat femeia pentru presa din Argentina.

Gestul lui Messi a fost lăudat în media din Argentina și pe rețelele de socializare. „Ce smerenie de geniu! Bine că a filmat asta, că nu ar fi crezut nimeni că un campion mondial a coborât geamul pe șosea ca să salute fanii”, a scris cineva pe Twitter.

„Ce emoționant! Ce fericire provoacă prin fiecare gest pe care îl face”, a comentat un alt suporter. „Cum să nu-l iubești?”, „Ce mare e Messi” și „E inexplicabil că șoferul nu a pierdut controlul mașinii când a văzut o astfel de imagine” au fost alte comentarii postate pe Twitter.

Messi are contract cu PSG până în iunie, iar viitorul său este deocamdată incert. Argentinianul este ademenit cu oferte amețitoare din Arabia Saudită și Statele Unite, dar sunt șanse considerabile să revină la Barcelona, clubul unde a jucat cel mai mult de-a lungul carierei sale.