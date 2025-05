Ousmane Dembele este noul favorit la câștigarea Balonului de Aur 2025, într-o răsturnare spectaculoasă de situație anunțată de jurnaliștii de la Goal.



După ani marcați de accidentări și critici la Barcelona, extrema franceză pare că a explodat la PSG, devenind liderul ofensivei într-un sezon aproape perfect.



Cine este noul favorit la câștigarea Balonului de Aur



Cu 33 de goluri și 13 pase decisive în 46 de meciuri, Dembele a fost omul decisiv în parcursul impresionant al parizienilor, care au cucerit deja Ligue 1 și Trophée des Champions. În plus, PSG este calificată în finalele Cupei Franței (vs. Reims, 24 mai) și UEFA Champions League (vs. Inter, 31 mai).



Deși înainte de semifinale Barcelona părea favorită să dea câștigătorul Balonului de Aur, eliminarea suferită în fața Interului și forma uluitoare a lui Dembele au schimbat complet calculele.



”A sosit, în sfârșit, adevăratul Dembele?! De când a plecat de la Borussia Dortmund la Barcelona, extrema franceză i-a frustrat pe fani mai mult decât i-a încântat, în ciuda faptului că are în mod clar un talent rar. Acum, însă, Dembele pare să fi intrat în formă în al doilea său sezon la PSG, iar prestațiile sale îi ajută pe campionii Franței să-și mențină dominația în Ligue 1.



Între timp, visul lor de a câștiga în sfârșit Liga Campionilor este foarte aproape de a deveni realitate, după ce au eliminat Liverpool, Aston Villa și Arsenal, parțial datorită golurilor marcate de Dembele pe Anfield și Emirates. Aproape din senin, echipa lui Luis Enrique pare cea mai bună din Europa, condusă de atacantul lor zburător”, au scris cei de la Goal.