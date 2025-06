Cristi Chivu (44 de ani) și-a început, în mod oficial, aventura de antrenor principal, la Inter Milano.

Din păcate, tânărul tehnician a fost „trădat“ de un fotbalist experimentat, după cum sport.ro a arătat aici. Gafa respectivă i-a permis legendarului Sergio Ramos (39 de ani), un colos al fotbalului, să marcheze golul de 1-0 pentru Monterrey.

Sergio Ramos, cel mai vârstnic jucător din istorie la Mondialul Cluburilor

Fostul căpitan al Realului a fost în prim-plan, după Inter – Monterrey (1-1), nu doar datorită golului său din minutul 25, dar și pentru că a mai adăugat un record în istoria fotbalului internațional.

Concret, la 39 de ani, 2 luni și 18 zile, Sergio Ramos a devenit cel mai vârstnic jucător care a intrat pe teren vreodată, la Mondialul Cluburilor. Înaintea sa, Javier Zanetti, Nicolás Otamendi și Ángel Di María erau cei mai vârstnici jucători de la Mondialul Cluburilor, toți evoluând în această competiție, la vârsta de 37 de ani.

Și, ca acest meci memorabil pentru Sergio Ramos să fie întregit, el a fost declarat MVP-ul partidei de către americani, primind trofeul pentru „Omul meciului“.

Sergio Ramos: „Am vrut să ne batem de la egal la egal cu ei“

După Inter – Monterrey (1-1), Sergio Ramos, căpitanul formației mexicane, a făcut o analiză a partidei de la Los Angeles.

„Intenția noastră a fost de a ne bate de la egal la egal cu ei. Poate că, în prima repriză, ne-am chinuit puțin și am pierdut niște mingi din cauza emoțiilor. Dar în partea secundă ne-am îmbunătățit nivelul de joc, am ținut mai bine de minge și am creat mai multe ocazii cu o mai mare ușurință. Desigur, când nu iei toate punctele, nu mergi acasă fericit, sută la sută mulțumit. Dar adevărul e că am întâlnit un adversar puternic, care a jucat finala Champions League“, a spus Sergio Ramos.