Cristi Chivu a avut un debut promițător, la Inter Milano, chiar dacă vicecampioana Europei a ratat victoria în primul ei meci, la Mondialul Cluburilor, cu mexicanii de la Monterrey (1-1).

Sport.ro a oferit aici filmul unei partide în care o legendă vie a fotbalului a înscris la 39 de ani, stricând un pic debutul lui Chivu pe banca Inter-ului.

Luis Henrique, remarcatul lui Chivu, la debut

Imediat după terminarea meciului de la Los Angeles, tehnicianul de 44 de ani al Inter-ului a acordat un interviu și a analizat ce s-a întâmplat pe teren, în meciul cu Monterrey.

„Am avut o prima repriză bună, chiar dacă am fost conduși, la un moment dat. Le-am pus multe probleme cu jocul nostru dinamic. Totuși, am fi putut avea un joc mai bun în spatele apărării lor și să nu fim prinși în ofsaid atât de des. În repriza a doua, am pierdut la capitolul de posesie. Ne-am creat niște ocazii și după pauză, dar parcă ne-a lipsit precizia, la finalizare, în fața porții“, a spus Chivu.

Întrebat despre jucătorii care l-au impresionat, românul i-a remarcat pe Sebastiano Esposito (22 de ani) și pe Luis Henrique (foto, 23 de ani). Primul, atacant, a fost titularizat, după ce s-a întors la Inter după împrumutul său, la Empoli (38 de meciuri, 10 goluri în sezonul trecut).

Luis Henrique, introdus în minutul 58, a debutat la Inter, după transferul său de la Marseille, în schimbul sumei de 23 de milioane de euro.

„Am înfruntat un adversar care a făcut mereu pasul la ofsaid. N-a fost ușor, dar Esposito a jucat bine. Luis Henrique? Poate juca și mai bine. Dar încă nu e în cea mai bună formă fizică. A avut doar două antrenamente cu noi. Având în vedere acest lucru, mi-a plăcut ce am văzut la el. Henrique are personalitate, e tehnic. E un fotbalist curajos și îi plac duelurile unu la unu“, a spus Chivu.

Inter, urmează alte două meciuri în grupa E

În celălalt meci din E, River Plate (Argentina) a învins Urawa Red Diamonds (Japonia), scor 3-1.

În continuarea drumului, Inter va întâlni, pe rând, Urawa Red Diamonds (21 iunie) și River Plate (25 iunie) la Mondialul Cluburilor. După faza grupelor, primele două clasate din fiecare serie vor avansa în optimi.

Mondialul Cluburilor e transmis, integral, de Pro TV, Pro Arena și de VOYO.

Inter în meciul cu Monterrey:

Sommer – Pavard (Luis Henrique 58), Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Asllani (Susic 68), Mkhitaryan (Zalewski 78), Carlos Augusto (Dimarco 68) – Lautaro Martinez, Esposito (Marcus Thuram 58)