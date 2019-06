"Ma inchid in camera zile intregi, iau antidepresive! M-am gandit sa pun punct!" Drama fara final a unui fost finalist de UEFA Champions League

Invitat la o emisiune televizata, Emmanuel Eboue a vorbit despre lupta cu depresia.

Transferat in 2004 de Arsenal de la Beveren, Emmanuel Eboue a avut o perioada fantastica la Londra sub comanda lui Arsene Wenger, fiind considerat unul dintre cei mai buni fundasi dreapta din lume! A urmat in 2011 un transfer la Galatasaray, pentru ca in 2015 sa inceapa problemele.

Invitat la emisiunea Le Vestiaire a celor de la RMC Sport, Eboue a vorbit despre perioada de cosmar. Dupa ce a semnat din postura de jucator liber de contract cu Sunderland in martie 2016, a fost suspendat pentru un an de catre FIFA pentru neplata unui fost agent. Contractul cu Sunderland i-a fost reziliat, apoi a venit si un divort in urma caruia a pierdut aproape toti banii!

"Iau in continuare antidepresive"

Eboue a recunoscut ca s-a luptat cu depresia si chiar s-a gandit la sinucidere in perioada in care nu a putut sa joace din cauza suspendarii: "Nu aveam dreptul sa ma antrenez cu vreo echipa. Ma antrenam singur si imi era rusine, oamenii se uitam la mine diferit, erau unii care spunea: <<E Eboue, al doilea cel mai bun fundas al Europei in 2006>>. De obicei, eu ma antrenam dimineata dar acum nu puteam pentru ca se antrenau altii dimineata, veneau cu telefoanele sa-mi faca poze. Asa ca ma antrenam noaptea, fara lumina, insa nu puteam sa stau acasa.



Copiii ma tot intrebau cand voi reveni pe teren. Asa ca plecam dimineata de acasa, ma prefaceam ca plec la munca. Stateam departe de casa si ma intorceam cand copiii deja dormeau, nu voiam sa ma intrebe de ce nu m-au vazut pe teren.



Ma inchideam uneori si 3-4 zile intr-o camera. Chiar si astazi iau antidepresive. Oamenii mai intreaba daca am bani pusi pe undeva, dar cand eram casatorit, ofeream totul. De ce sa ascund bani? Voiam sa-i ofer o viata, nu imi imaginam ca o sa imi faca asa ceva" a povestit Eboue.

Ajuns la 36 de ani, Eboue s-a retras din activitate, insa a inceput sa isi puna viata in ordine. El a participat si la o partida a legendelor lui Arsenal contra legendelor lui Real Madrid.