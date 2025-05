Manchester United se pregătește pentru returul cu Athletic Bilbao din semifinalele Europa League, după victoria clară cu 3-0 obținută în tur. Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro - AICI.



În ciuda succesului european, managerul Ruben Amorim nu se ferește să recunoască realitatea dură: sezonul din Premier League este un eșec major.



Ruben Amorim nu se mai ascunde: „Cel mai slab sezon din ultimii 50 de ani!”



„Dacă ne uităm la campionat, suntem cea mai slabă echipă de când am venit. Poate devenim cea mai slabă echipă din istoria Premier League cu un trofeu european. Asta nu schimbă nimic, rămâne un sezon dezamăgitor”, a declarat Amorim, care totuși speră că un succes în Europa League ar putea salva anul și ar readuce echipa în Champions League.



„Pentru mine, în acest moment, dacă ne uităm la Premier League, suntem cea mai slabă echipă de când am venit, din punct de vedere al rezultatelor. Asta e părerea mea. La finalul sezonului, am putea fi cea mai slabă echipă din istoria Premier League, dar cu un titlu european. Așadar, nu vom schimba nimic. Știm că acest sezon a fost dezamăgitor. Nimic nu se va schimba. În acel moment, trebuie să mă gândesc mai mult, dar așa am simțit. Încă cred că acest sezon a fost cel mai prost din ultimii 50 de ani. Dacă vom câștiga Europa League, vom fi în Liga Campionilor și vom putea aborda sezonul viitor cu o mentalitate mai bună”, a continuat antrenorul.