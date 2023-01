Al Nassr s-a impus la limită, cu scorul de 1-0, în faţa formaţiei Al Ettifaq, în Super Liga Arabiei Saudite. Gazdele s-au impus în întâlnirea de pe stadionul Mrsool Park, la care au asistat 22.862 de spectatori, prin golul înscris de brazilianul Anderson Talisca, în minutul 31.

Cristiano Ronaldo (37 de ani), care a purtat banderola de căpitan, a avut câteva momente bune de joc, dar a părut destul de izolat în atacul lui Al Nassr, nereuşind să-şi creeze nicio ocazie clară de gol.

În urma acestei victorii, Al Nassr a revenit pe primul loc în clasament, cu 33 de puncte acumulate în 14 meciuri.

În timpul partidei, starul portughez a ratat preluarea unei mingii dintr-o poziție spectaculoasă, la aceea fază lovind și adversarul cu piciorul.

Chiar dacă din video-ul postat pe rețelele de socializare se poate observa ce s-a întâmplat pe teren, Cristiano Ronaldo a postat pe contul de Instagram mai multe fotografii, inclusiv una din timpul fazei respective, iar fanii au observat acest lucru și l-au taxat pe fotbalist.

"Ronaldo a rănit un adversar cu o lovitură nereușită deasupra capului și totuși a postat pe internet? Nu se poate", "A decis să posteze această imagine ca fiind una dintre cele mai importante după ce a fost desemnat unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren" sunt doar câteva dintre reacțiile apărute pe rețelele de socializare.

Ronaldo goes for the overhead kick pic.twitter.com/nGkEbx0ii4