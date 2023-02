Ronaldo Nazario a alcătuit cel mai bun prim 11 din istoria fotbalului! R9 s-a trecut și pe el

În prezent președinte la Real Valladolid, Ronaldo a participat la o emisiune TV unde a fost rugat să contureze un prim 11 cu cei mai buni fotbaliști din istorie.

Dintre cei 11, nu mai puțin de 5 sunt brazilieni, R9 alegând să se treacă și pe el în formația ideală, potrivit Globo.

Ronaldo Nazario a ales și un antrenor pentru echipa ideală: Mario Zagallo (91 de ani), ce care a cucerit de două ori Cupa Mondială, în 1970 și în 1994.

???? Ronaldo Nazario has chosen his all-time best XI:

???????? Buffon

???????? Cafu

???????? Beckenbauer

???????? Maldini

???????? Roberto Carlos

???????? Zico

???????? Maradona

???????? Messi

???????? Ronaldo Nazário

???????? Pelé

???????? Ronaldinho

???? Any changes? pic.twitter.com/MrvjsJC6a3