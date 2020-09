Messi si Ronaldo sunt din nou PRIMII IN LUME! Lista celor mai buni 100 de jucatori din FIFA 21! Surpriza in top!

Producatorii jocului FIFA 21 au dezvaluit care sunt cei mai buni 100 de fotbalisti din joc, conform ratingurilor acordate de specialistii lor.

Pentru al doilea an consecutiv, Lionel Messi este cel mai bun jucator din FIFA 21 cu un overall de 93, depasindu-l pe Cristiano Ronaldo care are cu un punct mai putin (92). Sezonul extraordinar pe care Lewandowski l-a facut la Bayern il pozitioneaza pe locul 3, cu o crestere de 2 puncte (91), langa Neymar si Kevin De Bruyne. Chiar daca Liverpool a parasit devreme UEFA Champions League, aceasta isi pastreaza cei mai multi jucatori in top 10 (Salah, Mane, Van Dijk cu overall 90). "Gheata de aur" Cirro Immobile se afla pe pozitia 38, cu o crestere de doar 1 punct (87) avand in vedere ca a prins sezonul carierei.

Echipa ideala a jocului ii are in teren pe: Oblak 91 (Portar), Trent Arnold 87 (Fundas Dreapta), Ramos 89 (Fundas Central), Van Dijk 90 (Fundas Central), Robertson 87 (Fundas Stanga),Casemiro 89 (Mijlocas Defensiv), Neymar 91 (Mijlocas Ofensiv), De Bruyne 91 (Mijlocas Ofensiv), Messi 92 (Aripa Dreapta), Lewandowski 91 (Atacant Central), Ronaldo 92 (Aripa Stanga)



TOP 100 jucatori in FIFA21

1.Lionel Messi, Barcelona (93)

2.Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92)

3.Robert Lewandowski, Bayern Munich (91)

4.Kevin De Bruyne, Manchester City (91)

5.Neymar Jr, Paris Saint-Germain (91)

6.Jan Oblak, Atletico de Madrid (91)

7.Virgil van Dijk, Liverpool (90)

8.Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90)

9.Mohamed Salah, Liverpool (90)

10.Sadio Mané, Liverpool (90)

11.Marc-Andre ter Stegen, Barcelona (90)

12.Alisson Becker, Liverpool (90)

13.Sergio Aguero, Manchester City (89)

14.Sergio Ramos, Real Madrid (89)

15.Karim Benzema, Real Madrid (89)

16.Manuel Neuer, Bayern Munich (89)

17.Thibaut Courtois, Real Madrid (89)

18.Casemiro, Real Madrid (89)

19.Eden Hazard, Real Madrid (88)

20.Raheem Sterling, Manchester City (88)

21.Samir Handanovic, Inter (88)

22.Toni Kroos, Real Madrid (88)

23.Kalidou Koulibaly, Napoli (88)

24.Harry Kane, Tottenham (88)

25.Ederson, Manchester City (88)

26.Paulo Dybala, Piemonte Calcio (88)

27.Joshua Kimmich, Bayern Munich (88)

28.N'Golo Kante, Chelsea (88)

29.Trent Alexander-Arnold, Liverpool (87)

30.Giorgio Chiellini, Piemonte Calcio (87)

31.Hugo Lloris, Tottenham (87)

32.Luis Suarez, Barcelona (87)

33.Luka Modric, Real Madrid (87)

34.Angel Di Maria, Paris Saint-Germain (87)

35.Wojciech Szczęsny, Piemonte Calcio (87)

36.Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal (87)

37.Sergio Busquets, Barcelona (87)

38.Ciro Immobile, Lazio (87)

39.Keylor Navas, Paris Saint-Germain (87)

40.Antoine Griezmann, Barcelona (87)

41.Heung-Min Son, Tottenham (87)

42.Roberto Firmino, Liverpool (87)

43.Fabinho, Liverpool (87)

44.Bruno Fernandes, Manchester United (87)

45.Aymeric Laporte, Manchester City (87)

46.Andy Robertson, Liverpool (87)

47.Bernardo Silva, Manchester City (87)

48.Jadon Sancho, Borussia Dortmund (87)

49.Alejandro Gomez, Atalanta (87)

50.Gerard Pique, Barcelona (86)

51.David Silva, Real Sociedad (86)

52.Yann Sommer, Borussia Mönchengladbach (86)

53.Mats Hummels, Borussia Dortmund (86)

54.Jordan Henderson, Liverpool (86)

55.Jordi Alba, Barcelona (86)

56.Thomas Muller, Bayern Munich (86)

57.David De Gea, Manchester United (86)

58.Paul Pogba, Manchester United (86)

59.Marco Verratti, Paris Saint-Germain (86)

60.Raphael Varane, Real Madrid (86)

61.Dani Carvajal, Real Madrid (86)

62.Jamie Vardy, Leicester City (86)

63.Thiago Silva, Chelsea (85)

64.Dries Mertens, Napoli (85)

65.Miralem Pjanic, Barcelona (85)

66.Gini Wijnaldum, Liverpool (85)

67.Diego Godin, Inter (85)

68.Toby Alderweireld, Tottenham (85)

69.Leonardo Bonucci, Piemonte Calcio (85)

70.Péter Gulácsi, RB Leipzig (85)

71.Marco Reus, Borussia Dortmund (85)

72.Kyle Walker, Manchester City (85)

73.Thiago Alcantara, Bayern Munich (85)

74.Dani Parejo, Villarreal (85)

75.Christian Eriksen, Inter (85)

76.Alex Sandro, Piemonte Calcio (85)

77.Romelu Lukaku, Inter (85)

78.Bernd Leno, Arsenal (85)

79.Koke, Atletico Madrid (85)

80.Lorenzo Insigne, Napoli (85)

81.Luis Alberto, Lazio (85)

82.Mauro Icardi, Paris Saint-Germain (85)

83.Memphis Depay, Lyon (85)

84.Riyad Mahrez, Manchester City (85)

85.Serge Gnabry, Bayern Munich (85)

86.Marquinhos, Paris Saint-Germain (85)

87.Hakim Ziyech, Chelsea (85)

88.Ricardo Pereira, Leicester City (85)

89.Timo Werner, Chelsea (85)

90.Clement Lenglet, Barcelona (85)

91.Leroy Sane, Bayern Munich (85)

92.Sergej Milinković-Savić, Lazio (85)

93.Frenkie De Jong, Barcelona (85)

94.Gianluigi Donnarumma, AC Milan (85)

95.Marcus Rashford, Manchester United (85)

96.Rodri, Manchester City (85)

97.Milan Skriniar, Inter (85)

98.Matthijs de Ligt, Piemonte Calcio (85)

99.Kai Havertz, Chelsea (85)

100.Erling Haaland, Borussia Dortmund (84)