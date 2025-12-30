Roberto Baggio a sesizat problema!

''Nu este loc pentru jucătorii noştri, iar echipa naţională suferă'', a afirmat fostul fotbalist.



''La Cupa Mondială la care am participat, a fost o coloană centrală foarte bine stabilită a echipei, construindu-se restul formaţiei în jurul acesteia. Cât mai puţini străini şi cât mai multe şanse pentru tineri, ei sunt viitorul. Aceasta este opinia mea'', a conchis Roberto Baggio.



Fostul mare internaţional a fost invitat la World Sports Summit, în Dubai, şi a vorbit alături de fiica sa, într-un interviu cu fostul său coechipier Alessandro Del Piero.



A fost un an dificil pentru familia Baggio, ai cărei membri au fost victimele unui jaf armat la locuinţa lor, în 2024.



''Mi-a schimbat viziunea asupra vieţii'', i-a spus Baggio lui Del Piero, potrivit cotidianului Gazzetta dello Sport.



Din fericire, nimeni din familia lui Baggio nu a fost rănit în timpul jafului, iar fostul internaţional şi-a reluat viaţa cotidiană punctând: ''Această experienţă ne aduce mai aproape unii de alţii şi aduce chiar mai multă energie acestei relaţionări. Să fii părinte este o muncă grea, faci întotdeauna greşeli, dar dragostea ta pentru familia ta va străluci mereu''.



Baggio a fost întrebat dacă el înţelege de ce atât de mulţi suporteri ai fotbalului italian încă îl idolatrizează după atâţia ani.



''Este dificil să găsesc cuvintele potrivite'', a explicat acesta. ''Am încercat doar să joc cu dragoste şi cu pasiune infinită pentru sport şi pentru fotbal. Am încercat să fiu cea mai bună persoană cu putinţă. Nu este uşor, dar poate de aceea am atins inimile atâtor de mulţi oameni'', a spus Baggio.



''Avem cu toţii momente mai bune sau mai puţin bune, dar ceea ce contează este ce facem în momentele dificile. Asta dovedeşte cine suntem în viaţă'', a mai continuat acesta.



Del Piero l-a întrebat pe Baggio despre credinţa sa budistă, iar fostul atacant al Italiei a replicat: ''O practic de 38 de ani şi sunt recunoscător permanent pentru cei care m-au dus aproape de ea''.



''M-a schimbat în bine, mi-a schimbat viaţa într-un mod profund. Dacă suntem pozitivi putem de asemenea să îi facem pe cei din jurul nostru să se simtă pozitivi şi să schimbăm mediul din jurul nostru. Aceasta este esenţa budismului. Dacă nu suntem fericiţi, niciunul din aceste lucruri nu sunt posibile. Nu am impus asta copiilor mei, fiica mea Valentina, spre exemplu, nu este adeptă a acestei credinţe'', a mai adăugat Baggio

Agerpres

