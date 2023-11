Gică Hagi, într-un top select al celor mai buni mijlocași din anii '80-'90. E peste Tigana, Baggio sau Conti

Publicația britanică "Four Four Two" a realizat un top al celor mai valoroși mijlocași din perioada '80-'90, iar Gică Hagi a fost inclus în el, depășind nume importante ale fotbalului internațional.

Clasat pe locul 15, Gică Hagi a fost descris de jurnaliștii britanici drept un "jucător important în anii '90, deja un star în țara natală. A petrecut trei sezoane și jumătate la Steaua, cu care a câștigat Supercupa Europei, în 1987.

A ajuns să joace pentru Real Madrid și FC Barcelona, după o performanță importantă la Cupa Mondială din 1990."

Cum arată clasamentul:

Diego Maradona (Argentina)

Michel Platini (Franţa)

Ruud Gullit (Olanda)

Zico (Brazilia)

Frank Rijkaard (Olanda)

Socrates (Brazilia)

Bernd Schuster (Germania)

Enzo Francescoli (Uruguay)

Lothar Matthaus (Germania)

Falcao (Brazilia)

Michael Laudrup (Danemarca)

Pierre Littbarski (Germania)

Alain Giresse (Franţa)

Marco Tardelli (Italia)

Gheorghe Hagi (România)

Bryan Robson (Anglia)

Carlos Valderrama (Columbia)

Zbigniew Boniek (Polonia)

Glenn Hoddle (Anglia)

Roberto Baggio (Italia)

Paulo Futre (Portugalia)

Graeme Souness (Scoţia)

Jean Tigana (Franţa)

Jan Ceulemans (Belgia)

Bruno Conti (Italia)

John Barnes (Anglia)

Enzo Scifo (Belgia)

Michel (Spania)

Carlo Ancelotti (Italia)

Liam Brady (Irlanda)

Jorge Burruchaga (Argentina)

Paul Braitner (Germania)