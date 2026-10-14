Extrema în vârstă de 35 de ani, care s-a retras din activitatea internaţională după Cupa Mondială din acest an, s-a despărţit de gruparea Al Ahli din Jeddah, după o perioadă de trei ani încununată de succes.

Riyad Mahrez a semnat cu noua sa echipă

"Piciorul său stâng a făcut istorie, iar noi ne propunem să scriem următorul capitol. Riyad Mahrez în culorile lui Al Shamal", a postat clubul din Qatar pe X.

Mahrez a jucat la echipa franceză Le Havre înainte de a se transfera la Leicester City în 2014, unde a devenit o figură centrală în triumful de poveste al clubului englez în Premier League, în 2016.

Fotbalistul african al anului 2016 a evoluat ulterior pentru Manchester City, cu care a câştigat patru titluri în Premier League şi Liga Campionilor, înainte de a se transfera la Al Ahli. Mahrez a ajutat-o pe Al Ahli să câştige doi ani la rând Liga Campionilor Asiei, în 2025 şi 2026.

Extrema, născută în Franţa, a jucat un rol esenţial în campania de succes a Algeriei de la Cupa Africii pe Naţiuni din 2019 şi a ajutat echipa să ajungă în şaisprezecimi de finală la Cupa Mondială din acest an.

El a marcat de 40 de ori în 119 meciuri pentru selecţionata Algeriei. Al Shamal este pe locul 5 în campionatul Qatarului, cu opt puncte după cinci etape.

Agerpres.