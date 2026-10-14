La Londra, pe 26 octombrie, va avea loc decernarea Balonului de Aur, într-o ediție specială, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit, în 1956.

E cotat la 90 mil. € și aruncă în aer lupta pentru Balonul de Aur: ”Pe ei doi îi văd câștigându-l”

Principalii favoriți pentru ediția cu numărul 70 a Balonului de Aur sunt nimeni alții decât Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, și Lamine Yamal, vedeta lui FC Barcelona.

Totuși, neamțul cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Aleksandar Pavlovic, consideră că lupta trebuie îndreptată către cei doi colegi ai săi de la FC Bayern: Harry Kane și Michael Olise.

”Pe Olise și Kane îi văd câștigători. Sper să câștige un jucător de la Bayern”, a spus Pavlovic pentru Bild, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele sociale.