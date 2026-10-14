E cotat la 90 mil. € și aruncă în aer lupta pentru Balonul de Aur: ”Pe ei doi îi văd câștigându-l”

E cotat la 90 mil. € și aruncă în aer lupta pentru Balonul de Aur: ”Pe ei doi îi văd câștigându-l” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Balonul de Aur va fi decernat la finalul lui octombrie.

TAGS:
Harry KaneMichael OliseBalonul de AurAleksandar Pavlovic
Din articol

La Londra, pe 26 octombrie, va avea loc decernarea Balonului de Aur, într-o ediție specială, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit, în 1956.

E cotat la 90 mil. € și aruncă în aer lupta pentru Balonul de Aur: ”Pe ei doi îi văd câștigându-l”

Principalii favoriți pentru ediția cu numărul 70 a Balonului de Aur sunt nimeni alții decât Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, și Lamine Yamal, vedeta lui FC Barcelona.

Totuși, neamțul cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Aleksandar Pavlovic, consideră că lupta trebuie îndreptată către cei doi colegi ai săi de la FC Bayern: Harry Kane și Michael Olise.

”Pe Olise și Kane îi văd câștigători. Sper să câștige un jucător de la Bayern”, a spus Pavlovic pentru Bild, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Pe Kane îl vede câștigătorul Balonului de Aur și Thomas Tuchel

”Harry Kane e câștigătorul Balonului de Aur în acest an, în opinia mea. După acest sezon, da. Mai bine de 70 de goluri. Trei trofee la Bayern. Semifinale la Cupa Mondială și Cahmpions League”, a spus Thomas Tuchel, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

La turneul final din SUA, Mexic și Canada, Kane, care este cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate, a înscris de șase ori în șapte apariții. Mai mult decât atât, el a oferit și o pasă decisivă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
ARTICOLE PE SUBIECT
Ciprian Marica, aproape de a semna cu Chelsea! Dezvăluirile fostului atacant
Ciprian Marica, aproape de a semna cu Chelsea! Dezvăluirile fostului atacant
ULTIMELE STIRI
Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf
Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf
Raul Opruț a descris-o în trei cuvinte pe FCSB
Raul Opruț a descris-o în trei cuvinte pe FCSB
Al-Jazira – Arkadag 1-1, ACUM, pe VOYO Sport 1! Echipa lui Olăroiu, egalată
Al-Jazira – Arkadag 1-1, ACUM, pe VOYO Sport 1! Echipa lui Olăroiu, egalată
FCSB a făcut anunțul în cazul lui Reghecampf: "Aici se încheie orice discuție"
FCSB a făcut anunțul în cazul lui Reghecampf: "Aici se încheie orice discuție"
Plouă cu goluri în LASK - Liverpool și Feyenoord - Como, ACUM, în Champions League. Programul complet
Plouă cu goluri în LASK - Liverpool și Feyenoord - Como, ACUM, în Champions League. Programul complet
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0

Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0

A venit decizia Comisiei după FCSB - Oțelul! Suspendare și amendă

A venit decizia Comisiei după FCSB - Oțelul! Suspendare și amendă

Barcelona vinde în Premier League! Manchester United, 60.000.000€ pentru starul lui Hansi Flick

Barcelona vinde în Premier League! Manchester United, 60.000.000€ pentru starul lui Hansi Flick

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”



Recomandarile redactiei
Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf
Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf
Raul Opruț a descris-o în trei cuvinte pe FCSB
Raul Opruț a descris-o în trei cuvinte pe FCSB
FCSB a făcut anunțul în cazul lui Reghecampf: "Aici se încheie orice discuție"
FCSB a făcut anunțul în cazul lui Reghecampf: "Aici se încheie orice discuție"
Plouă cu goluri în LASK - Liverpool și Feyenoord - Como, ACUM, în Champions League. Programul complet
Plouă cu goluri în LASK - Liverpool și Feyenoord - Como, ACUM, în Champions League. Programul complet
Al-Jazira – Arkadag 1-1, ACUM, pe VOYO Sport 1! Echipa lui Olăroiu, egalată
Al-Jazira – Arkadag 1-1, ACUM, pe VOYO Sport 1! Echipa lui Olăroiu, egalată
Alte subiecte de interes
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Bate record după record, dar nu câștigă nimic! Câte finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Bate record după record, dar nu câștigă nimic! Câte finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Real Madrid pregătește „lovitura verii”: 165.000.000 de euro
Real Madrid pregătește „lovitura verii”: 165.000.000 de euro
Ziarul de casă al lui Real Madrid elogiază un fotbalist de Bayern: „Un candidat la Balonul de Aur”
Ziarul de casă al lui Real Madrid elogiază un fotbalist de Bayern: „Un candidat la Balonul de Aur”
Ionel Ganea și-a ales favoritul la câștigarea Balonului de Aur
Ionel Ganea și-a ales favoritul la câștigarea Balonului de Aur
Ilie Dumitrescu știe cine va câștiga Balonul de Aur: "A fost la cel mai înalt nivel!"
Ilie Dumitrescu știe cine va câștiga Balonul de Aur: "A fost la cel mai înalt nivel!"
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!