Sorin Cârțu, discurs fără milă: „Ăștia din România sunt fraieri”

SuperLiga înaintează cu pași repezi, iar meciul dintre U Cluj și Rapid a tras cortina peste runda cu numărul 11. Totuși, actuala stagiune a adus în față o statistică îngrijorătoare: cluburile au decis să mizeze pe un număr mare de antrenori străini.

Sorin Cârțu, discurs fără milă despre antrenorii din SuperLiga

Filipe Coelho și Elias Charalambous, de două ori, au pus mâna pe ultimele trei trofee ale SuperLigii. În acest context, formațiile din SuperLiga au decis să instaleze antrenori străini.

Sorin Cârțu a comentat această situație, declarând că antrenorii români sunt „fraieri”. Motivul? Aceștia nu știu să își exprime filosofiile, iar la intervențiile patronilor își schimbă total strategia.

„Ăştia din România sunt fraieri! Nu ştiu să exploateze poziţiile pe care le au, să n-aibă partipriuri, să-şi exprime ideile lor, filosofia. Să lasă imediat indoiţi când intervine patronul, la antrenorul român e şi o anumită foame de acceptă toate imixţiunile patronului.

Întotdeauna fac nişte compromisuri care până la urmă se întorc împotriva lor. Nu au poziţie!", a declarat Sorin Cârţu, potrivit Prima Sport.