Sorin Cârțu, discurs fără milă: „Ăștia din România sunt fraieri”

Sorin Cârțu, discurs fără milă: „Ăștia din România sunt fraieri” Superliga
SPORT.RO
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Sorin Cârțu a avut un discurs dur la adresa antrenorilor din SuperLiga.

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Sorin Cartu
Din articol

SuperLiga înaintează cu pași repezi, iar meciul dintre U Cluj și Rapid a tras cortina peste runda cu numărul 11. Totuși, actuala stagiune a adus în față o statistică îngrijorătoare: cluburile au decis să mizeze pe un număr mare de antrenori străini.

Sorin Cârțu, discurs fără milă despre antrenorii din SuperLiga

Filipe Coelho și Elias Charalambous, de două ori, au pus mâna pe ultimele trei trofee ale SuperLigii. În acest context, formațiile din SuperLiga au decis să instaleze antrenori străini.

Sorin Cârțu a comentat această situație, declarând că antrenorii români sunt „fraieri”. Motivul? Aceștia nu știu să își exprime filosofiile, iar la intervențiile patronilor își schimbă total strategia.

„Ăştia din România sunt fraieri! Nu ştiu să exploateze poziţiile pe care le au, să n-aibă partipriuri, să-şi exprime ideile lor, filosofia. Să lasă imediat indoiţi când intervine patronul, la antrenorul român e şi o anumită foame de acceptă toate imixţiunile patronului.

Întotdeauna fac nişte compromisuri care până la urmă se întorc împotriva lor. Nu au poziţie!", a declarat Sorin Cârţu, potrivit Prima Sport.

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Sorin cartu
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Daniel Pancu, remarcatul lui Sorin Cârțu

În ciuda nemulțumirii, oficialul de la Universitatea Craiova a reușit să numească și un exemplu pozitiv: Daniel Pancu. Sorin Cârțu e de părere că antrenorul de la Rapid nu depinde de banii din salariu, astfel că își poate implementa fără presiune ideile.

„Lui Pancu nu-i e foame, a fost pe afară, are bani, a avut grijă de el, n-a fost risipitor. El îşi expune punctul lui de vedere, modul lui de trăire a meciului. Şi în vestiar şi, sunt sigur, şi în discuţiile pe care le are cu patronul şi preşedintele. Trebuie să ai poziţie foarte fermă, să nu accepţi nimic”, a mai spus Sorin Cârțu.

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