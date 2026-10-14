Universitatea Craiova este singura echipă românească încă angrenată în competițiile europene. Oltenii sunt calificați în faza principală din UEFA Conference League, iar în prima etapă se vor duela pe teren propriu cu Getafe.

Alex Cicâldău a numit „arma secretă” înainte de U Craiova - Getafe

Este pentru al doilea an la rând când Universitatea Craiova s-a calificat în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Formația pregătită de Filipe Coelho va debuta în competiție în fața unei echipe foarte puternice: Getafe.

În conferința de presă premergătoare duelului, Alex Cicâldău a expus că tot lotul este concentrat la partida de pe „Ion Oblemenco”. Mijlocașul susține că suportul publicului poate cântări decisiv în economia rezultatului.

Totuși, internaționalul e conștient că echipa sa întâlnește adversari foarte puternici în Conference League, astfel că orice punct este venit din partidele cu Getafe, Brighton sau FC Copenhaga.

„Ne va aștepta o partidă foarte grea, contra unei echipe bune, dar trebuie să ne și bucurăm de meci. Eu îmi doresc să avem forța grupului ca în meciurile din ultima perioadă. Ne dorim să depășim ce a reușit anul trecut.

Sezonul trecut a fost un plus pentru noi, am căpătat experiență. Știm cu toții ce atmosferă fac suporterii noștri, îmi doresc foarte mult ca meciul să fie cu casa închisă, avem nevoie de suporteri. I-am analizat pe cei de la Getafe, jucătorii care vor intra pe teren vor fi la fel de bun ca și cei care nu vor face deplasare.

Trebuie să fim realiști, trebuie să ne gândim că jucăm cu Getafe, Brighton și Copenhaga, echipe extrem de puternice. Trebuie să o luăm pas cu pas, cel mai important meci e cel de mâine. După cele 6 meciuri vom vedea dacă ne vom califica sau nu. Orice echipă are atât puncte forte, cât și minusuri, e clar că vom încerca să dăm totul”, a declarat Alex Cicâldău.