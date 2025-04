Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a lăsat o impresie excelentă în Africa, la prima sa experiență pe banca unei formații de pe „continentul negru“, la Esperance Tunis.

Chiar dacă mandatul lui „Reghe“, la campioana Tunisiei, s-a încheiat printr-o nedreptate fotbalistică, despre care românul tocmai a vorbit, presa africană a rămas cu o impresie foarte bună despre Reghecampf. Dovadă și faptul că acum, jurnalistul egiptean, Omar Al-Banoubi, a realizat un amplu interviu cu „Reghe“. Cu acest prilej, acesta și-a exprimat admirația pentru fotbalul egiptean.

„Aveți doi jucători în Premier League, Salah (n.r. – Liverpool) și Marmoush (n.r. – Manchester City). Sunt fabuloși! Egipt e o țară care a produs mereu jucători de clasă mondială. Se pare că fotbalul egiptean are această calitate în ADN. Pentru că aveți această pasiune pentru fotbal“, a declarat Reghecampf.

Românul s-a arătat impresionat de cum s-a dezvoltat Cairo, capitala Egiptului, în ultimii ani.

„În 2018, Supercupa Emiratelor s-a jucat în Egipt, la Cairo. Eram la Al-Wahda, am câștigat trofeul și am amintiri frumoase de la vizita respectivă, la Cairo. Apoi, am revenit acolo, în ianuarie 2025, pentru meciul cu Pyramids, pe când eram la Esperance Tunis. Și am observat cât de mult s-a schimbat Cairo, cât de mult s-a dezvoltat. Am fost uimit de aceste schimbări în bine și de gradul de dezvoltare“, a spus „Reghe“.