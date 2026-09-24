Laurențiu Reghecampf (51 de ani) se poate „mândri“ cu o „performanță“ rară: despărțiri succesive de la același club, de fiecare dată cu scandal!

Prima ședere a românului, la Esperance, a durat patru luni și s-a încheiat cu un caz ajuns la FIFA. Atunci, „Reghe“ a avut câștig de cauză și și-a recuperat drepturile financiare în întregime. Acum, Reghecampf și Esperance au ajuns la „divorț“, nu după patru luni, cum s-a întâmplat prima dată, ci după patru meciuri! Ceea ce confirmă că reluarea colaborării a fost o mare greșeală. Fix asta a remarcat și Anis Ayari, în cadrul intervenției sale la postul de televiziune Al-Arabiya.

„Reghecampf pleacă? Tot răul spre bine!“

Având în vedere că Esperance e un fel de FCSB în Tunisia, adică echipa cu cei mai mulți suporteri, scandalul plecării lui Reghecampf face valuri în această țară africană. În acest context, postul Al-Arabiya a dedicat un segment din știri acestui subiect. Invitatul care a comentat situația creată de Reghecampf, prin „fuga“ sa la FCSB, a fost Anis Ayari (44 de ani), fost internațional tunisian cu 26 de selecții în prima reprezentativă.

Atunci când a fost întrebat ce crede despre Laurențiu Reghecampf, fostul fundaș s-a dezlănțuit.

„Readucerea lui Reghecampf a fost o greșeală. În primul rând, din punct de vedere tehnic. Încă o dată, vorbim despre o mare, mare greșeală din partea conducerii clubului. Prestațiile echipei n-au fost bune nici la primul mandat al lui Reghecampf, iar fanii au văzut asta. Esperance e o echipă mare, cu identitate și pedigree. Reghecampf nu e antrenorul potrivit pentru un astfel de club. De aceea, pot să spun chiar că plecarea lui e un lucru bun care se întâmplă pentru Esperance! Dar rămâne de învățat o lecție după această poveste“, a spus Anis Ayari.

Discursul acestuia a fost completat de moderatorul emisiunii, care a amintit că Laurențiu Reghecampf a plecat cu scandal și de la precedenta sa echipă, Al-Hilal Omdurman din Sudan. Românul le-a tot dat asigurări arabilor că își va prelungi contractul și pentru sezonul 2026-2027, după care, la mijlocul lunii iunie, i-a lăsat baltă și a semnat cu Esperance Tunis!