„Reghe“, drum liber spre FCSB: a fost ales antrenorul care îi va lua locul, la Esperance

„Reghe“, drum liber spre FCSB: a fost ales antrenorul care îi va lua locul, la Esperance Fotbal extern
Vali Andronescu
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) își face deja bagajele pentru a ajunge în România, în următoarele 48 de ore.

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Din articol

Esperance Tunis – Laurențiu Reghecampf, o poveste demnă de Dosarele X ale fotbalului!

Când a ajuns aici prima dată, în noiembrie 2024, românul a fost înlăturat din funcție după numai patru luni, fără nicio explicație concretă, într-un moment în care pierduse doar două meciuri din 24 și cucerise și Supercupa!

În iunie 2026, „Reghe“ a fost readus la Esperance. De această dată, și ca o reparație morală pentru concedierea sa bizară din martie 2025. Ce a ieșit? Un al doilea mandat și mai scurt, comparativ cu primul! Pentru că acum, după numai patru meciuri oficiale, dintre care trei câștigate, Reghecampf își face bagajele deja. Destinația? România. Aici, antrenorul de 51 de ani va prelua FCSB pentru a treia oară în carieră.

Esperance Tunis are deja înlocuitorul lui „Reghe“: Jalel Kadri

„Divorțul“ Esperance Tunis – Reghecampf e, paradoxal, unul fericit, de această dată. Pentru că arabii nu știau cum să scape de tehnicianul român, în urma jocului neconvingător din acest debut de sezon. Chiar dacă a dus Esperance pe locul 1 după patru etape, „Reghe“ era deja ținta criticilor și se vorbea despre posibila sa înlocuire din funcție.

În acest context, oferta de la FCSB a venit la fix! Pentru că antrenorul român a putut „evada“ de la Esperance, înainte de a ajunge în postura jenantă de a fi dat afară pentru a doua oară.

Nici tunisienii n-au mari regrete după plecarea lui Reghecampf. Din contră! Presa locală a anunțat că șefii clubului au intrat deja în negocieri cu potențialul înlocuitor al tehnicianului român. Vorbim despre Jalel Kadri (foto, 54 de ani).

Acesta, un tunisian, e sub contract acum cu Al-Hazm, locul 10 din 18 în Saudi Pro League. Cum însă Al-Hazm e o formație mediocră din Arabia Saudită, Kadri, fost selecționer al Tunisiei, ar prefera să preia Esperance cu care ar fi în lupta pentru titlu și ar juca și în Champions League.

Dacă n-ar ajunge la un acord cu Jalel Kadri, cei de la Esperance au și planul „B“. Pe lista lor se află și tunisianul Nasreddine Nabi (61 de ani), liber de contract în acest moment.

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