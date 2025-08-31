După ce a fost condusă cu 1-0, Real Madrid, echipa starului Kylian Mbappe, a învins-o pe Mallorca cu scorul de 2-1, sâmbătă pe stadionul Santiago Bernabeu, şi şi-a continuat parcursul fără greşeală în La Liga, preluând provizoriu fotoliul de lider după etapa a 3-a, informează AFP.



Surprinsă la un corner preluat de kosovarul Vedat Muriqi (min.18), madrilenii au marcat de două ori în decurs de două minute (min.37, min.38), graţie turcului Arda Guler şi brazilianului Vinicius Junior.



Această a treia victorie a sezonului le permite madrilenilor să urce pe primul loc în clasament cu 9 pct, în aşteptarea meciurilor de duminică FC Barcelona-Rayo Vallecano şi Villareal-Celta Vigo.



Rezultate din etapa a treia

Vineri

Elche - Levante 2-0

Valencia - Getafe 3-0



Sâmbătă

Deportivo Alaves - Atlético Madrid 1-1

Real Oviedo - Real Sociedad 1-0

Girona - Sevilla FC 0- 2

Real Madrid - Mallorca 2-1



Duminică

Celta Vigo - Villarreal

Betis Sevilla - Athletic Bilbao

Espanyol Barcelona - Osasuna

Rayo Vallecano - FC Barcelona



Real Madrid este urmată în clasament de Villareal şi Barcelona cu câte 6 puncte.

