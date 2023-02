Gala FIFA Best de la Paris a conținut și un moment în care o mică doză de tensiune s-a simțit în aer. Sau de adrenalină. Kylian Mbappe, atacantul lui PSG și al naționalei Franței, a stat în primul rând la Theatre du Chatelet, lângă Lionel Messi, colegul său de la campioana din Hexagon, dar și adversar în finala Cupei Mondiale.

Messi a câștigat titlul de "cel mai bun jucător al anului 2022", dar la secțiunea "cel mai bun portar" caimacul a fost luat Emiliano Martinez, portarul campioanei mondiale, cel care l-a ironizat de mai multe ori pe Mbappe.

Dacă Lionel Messi a zâmbit larg când a fost anunțat câștigătorul de la secțiunea portari, Mbappe nu a mișcat niciun mușchi al feței. FOTO mai jos. Momentul s-a viralizat rapid pe internet.

Lionel Messi, campion mondial cu Argentina, a fost desemnat cel mai bun jucător al anului 2022, la gala FIFA The Best de la Paris. Pe lângă fotbalistul de la Paris Saint-Germain au mai fost nominalizaţi Karim Benzema (Franţa/Real Madrid) şi Kylian Mbappé (Franţa/Paris Saint-Germain). Premiul a fost înmânat de preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Cea mai bună jucătoare a fost desemnată spaniola Alexia Putellas, de la FC Barcelona. Ea a câştigat titlul şi în 2021. Au mai fost nominalizate Beth Mead (Anglia/Arsenal) şi Alex Morgan (SUA/ San Diego).

The difference in reactions between Messi and Mbappé when Martinez received his award. ???? pic.twitter.com/r7VWZFiRbM