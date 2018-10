Razvan Lucescu si-a aflat pedeapsa dupa ce a comparat Grecia cu Germania nazista! Amenda uriasa primita de roman

Razvan Lucescu si-a aflat pedeapsa in Grecia.

Antrenorul lui PAOK Salonic a fost amendat dupa ce a comparat Grecia cu Germania nazista. Lucescu a primit o amenda uriasa, 28.000 de euro, insa tehnicianul roman se poate considera norocos. Putea primi din partea Comisiilor amenda maxima de 40.000 de euro, precum si o suspendare drastica.

"Ceea ce s-a intamplat in Grecia s-a mai vazut doar in Germania lui Hitler", a fost declaratia facuta de Razvan Lucescu dupa un meci cu Aris, afirmatie care l-a adus in fata Comisiei de Disciplina.

Declaratia data de Razvan Lucescu a fost tot in contextul scandalului din sezonul trecut cand PAOK a pierdut la masa verde derby-urile cu Olympiakos si AEK Atena. Deciziile l-au costat pe Razvan Lucescu titlul de campion in Grecia.