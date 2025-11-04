Dimitris Pelkas, unul dintre oamenii importanți ai lui PAOK Salonic, se antrenează normal și este apt pentru confruntarea de joi, potrivi newsit.gr. PAOK își continuă pregătirea pentru meciul considerat crucial pe teren propriu împotriva elvețienilor, iar antrenorul român avea nevoie de toți jucătorii de bază.



Pelkas e gata, Camara doar parțial



Dimitris Pelkas s-a antrenat marți alături de restul coechipierilor și s-a pus la dispoziția staff-ului tehnic pentru partida din etapa a patra a grupelor Europa League.



Revenirea sa este vitală, în contextul în care Lucescu junior are și alte bătăi de cap. Mady Camara a urmat doar o parte din programul echipei și a continuat apoi cu pregătire individuală, rămânând incert.



Mai mult, Thymianis nu a participat deloc la antrenament din cauza unei viroze.



Miercuri, 5 noiembrie, PAOK va efectua antrenamentul oficial la ora 16:00, la baza din Nea Mesimvria, primele 15 minute fiind deschise presei. Înaintea ședinței de pregătire, la ora 13:00, Răzvan Lucescu și atacantul Giorgos Giakoumakis vor susține conferința de presă la stadionul Toumba.

