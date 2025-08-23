Răzvan Lucescu e supranumit „Generalul“, în Grecia. Pe bună dreptate! În momentul sosirii sale, în această țară, Olympiakos și Panathinaikos dădeau „ora exactă“ în campionatul intern.

După ce a cunoscut dedesubturile fotbalului grec, în mandatul său la Skoda Xanthi (2014-2017), Lucescu jr a reușit o veritabilă „revoluție“, după ce a preluat PAOK Salonic, în august 2017. E suficient să amintim că această formație, fondată în 1926, are un total de patru titluri, în istoria ei de 99 de ani. Dintre care două au fost câștigate cu Răzvan Lucescu pe bancă: 2018-2019 și 2023-2024.

PAOK Salonic, doar 10% șanse la titlu

Începând din sezonul trecut însă, PAOK Salonic e într-o scădere vizibilă de turație. Dovadă și faptul că a fost eliminată, în play-off-ul optimilor Europa League, de FCSB! Apoi, în campionat, s-a clasat doar pe locul 3, la 17 puncte de Olympiakos, care a luat titlul!

Nici în acest sezon, PAOK n-a pornit tocmai bine. S-a chinuit pentru calificarea în play-off-ul Europa League, după o dublă cu Wolfsberger din Austria: 1-0, la general, după prelungiri, în retur. Apoi, în play-off, PAOK a pierdut turul cu Rijeka (Croația), în deplasare, 0-1.

Astăzi, pornește la drum ediția 2025-2026 a primei ligi din Grecia. În acest context, analiștii de la Football Meets Data au evaluat șansele echipelor care vizează câștigarea titlului. Din păcate, potrivit calculelor făcute de Football Meets Data, PAOK Salonic are nevoie de un veritabil miracol fotblistic pentru a detrona Olympiakos.

Iată șansele echipelor care se bat la titlu, în noul sezon din Grecia:

*Olympiakos – 76%

*PAOK Salonic – 10%

*AEK Atena – 8%

*Panathinaikos – 6%

*Aris Salonic – 0,4%

În prima etapă a campionatului, mâine, de la ora 21.00, PAOK Salonic va juca, acasă, cu AEL Larissa.

