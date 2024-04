Răzvan Lucescu nu renunță! Ce a declarat după înfrângerea lui PAOK din primul meci al sferturilor din Conference League

Hugo Vetlesen (6) a marcat singurul gol al partidei. Gazdele puteau câştiga şi mai clar, dar au ratat un penalty prin Igor Thiago (78), şutul său fiind apărat de portarul Dominik Kotarski.

Reacția lui Răzvan Lucescu după înfrângerea cu FC Burges

Tehnicianul român consideră că partida a fost una echilibrată, iar șansele de calificare în semifinale au rămas destul de mari, ținând cont că returul se va juca la Salonic.

"Adevărul este că jocul a fost echilibrat în cea mai mare parte a meciului. Două lucruri au jucat un rol important și au afectat jocul. Prima a fost golul rapid pe care l-am primit, după o greșeală a noastră.

Am avut posesia și am pierdut mingea în propriul teren. Iar a doua a fost atmosfera stadionului care a pus presiune. Am fi putut evalua diferit unele tranziții de atac în jocul nostru pentru a strânge rezultatul și a obține 1-1 în jocul de astăzi.

Fiecare joc are propria sa poveste. Cu siguranță va fi un alt joc. Brugge este o echipă care are o altă față în meciurile de acasă decât în ​​deplasare. Spiritul de echipă este foarte diferit în Toumba.

Vom juca pe un stadion plin, cu o atmosferă fantastică care ne va da energie. Nu s-a hotărât nimic în această seară cu rezultatul, joia viitoare vom corecta niște lucruri și vom obține calificarea.

Niciodată nu te poți mulțumi cu o înfrângere, am făcut greșeli, am primit un gol pe care l-am fi putut evita. Am făcut o repriza secundă bună și am fi putut să egalăm. Totodată, am fost în pericol de a primi un al doilea gol", a spus Răzvan Lucescu, potrivit sportal.gr.